» Opening Bell: Stefan Müller rät zur Closing Bell für ein paar Tage

16.3.: Stefan Müller läutet die Opening Bell für Montag. Der DGWA-Chef weist darauf hin, dass eine temporäre Closing Bell sinnvoller wäre, viele Strukturen seien wegen Corona ausser Kraft: "Due to Corona most of the markets won’t be able to secure “efficient markets” any longer since more and more traders, brokers and market makers remain home - same at the banks trading floors. Risk of market manipulation is rising substantially - also the watchdogs are hit by the virus!"

13.3.: Stefan Kraft läutet die Opening Bell für Freitag. Der Salzburger ÖSV-Star holte sich nach 2016/17 in der Saison 2019/20 nun zum 2. Mal den Gesamtweltcup der Skispringer http://www.oesv.at http://www.sportgeschichte.at

12.3.: Stefan Doboczky läutet die Opening Bell für Donnerstag. Trotz einer allgemein schwierigeren Nachfragesituation bei Textilfasern gab es bei Lenzing 2019 eine solide Geschäftsentwicklung, so der CEO http://www.lenzing.com

11.3.: Alexandra Baldessarini läutet die Opening Bell für Mittwoch. Ihre Firma motivy erforscht dieser Tage mit der Sigmund Freud Privatuniversität Wien das Bauchgefühl bei Finanzentscheidungen, Mitmachen unter https://www.unipark.de/uc/Institut_Statistik/f7d2/ http://www.motivy.at/

10.3.: Stephan Trubrich läutet die Opening Bell für Dienstag. Der Ex-Analyst hat die Funktion des Vice President Capital Markets in der Lenzing Gruppe übernommen, ein starkes Zeichen des ATX-Unternehmens http://www.lenzing.com

Alle OpeningBeller seit Start der Serie unter http://www.openingbell.eu . Dort findet man auch das Vorbild.

(16.03.2020)

