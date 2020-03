Bitcoin Cash Kurs Prognose: BCH/USD legt 20 Prozent zu - Halving rückt näher (Raphael Adrian)

Autor: Steffen Bösweich.

Betrachtet man die Kursentwicklungen am Kryptomarkt in der vergangenen Woche, zeigt sich ein konträres Bild. Während Marktführer Bitcoin und manche Altcoins wie Bitcoin Cash, Bitcoin SV oder EOS deutliche Zuwächse verzeichnen, notieren Ethereum, Ripple oder auch Tezos deutlich im Minus.

Insgesamt kann aber von einer Entspannung der Situation gesprochen werden. Gegenüber den historischen Kursverlusten in der Vorwoche, hat die Volatilität wieder deutlich abgenommen. Die heftigen Kurseinbrüche, die teilweise zur Halbierungen der Werte innerhalb weniger Tage geführt haben, scheinen überwunden. Von einem richtigen Aufschwung oder gar einer Rally kann jedoch ebenso wenig gesprochen werden. Es sieht eher nach einer Verschnaufpause für Anleger aus, bevor die Kurse früher oder später weiter fallen oder nach oben ausbrechen. Welches Szenario eintritt, wird von vielen Faktoren abhängen. Allen voran, wie schnell die weltweite Eindämmung des Coronavirus gelingt und welche wirtschaftlichen Schäden bleiben oder durch Finanzhilfen repariert werden können.

Erfreulich verlief die Woche für Anleger von Bitcoin Cash. Der Altcoin stieg in der Wochenbetrachtung um knapp 20 Prozent. Nur Bitcoin SV (+32 Prozent) und OKB (34 Prozent) verzeichnen unter den Top 10 der wertvollsten Kryptowährungen einen noch besseren Trend. Derzeit notiert BCH/USD wieder deutlich über der Marke von 200 Dollar, nachdem der Kurs Mitte März schon auf 138 Dollar abgerutscht war.

Die wichtigsten Fakten zur BCH/USD-Kursentwicklung

Betrachten wir die wichtigsten Fakten zur Kursentwicklung von BCH/USD in der zurückliegenden Handelswoche:

Das Kursmaximum in der zurückliegenden Woche lag bei 241,36 Dollar am 20. März um 11:29 MEZ.

Das Kursminium der Handelswoche erreichte BCH/USD am 16. März um 12:33 MEZ bei 154,37 Dollar.

Das Kursmittel der vergangenen Woche liegt bei 197,86 Dollar.

Damit notiert Bitcoin Cash aktuell über dem Wochendurchschnitt, hat jedoch in den vergangenen 24 Stunden einen Dämpfer in seiner Aufwärtsbewegung erfahren. Das Minus in diesem Zeitraum beläuft sich auf knapp 7,5 Prozent. Im Vergleich zum Höchstwert des Jahres von rund 492 Dollar am 13. Februar hat BCH/USD in nur gut einem Monat fast 60 Prozent an Wert verloren. Zieht man hingegen den Ausgangswert in diesem Jahr von gut 204 Dollar am 1. Januar 2020 heran, steht sogar ein leichtes Plus für Anleger zu Buche.

Aktuelle News zu Bitcoin Cash

Während immer die Rede vom bevorstehenden Bitcoin Halving ist, gerät dabei häufig in Vergessenheit, dass noch davor die Halbierung von Bitcoin Cash ansteht. Um den 8. April könnte es nach derzeitigen Berechnungen soweit sein. Doch welche Auswirkung wird die Halbierung der Belohnung für die Miner (Coin Reward) haben? Es gibt dazu keine einheitliche Meinung. Manche rechnen mit einem deutlichen Kursschub, andere eher mit einem Crash. Die Optimisten vermuten, dass der Kurs vom Angebot-Nachfrage-Prinzip profitieren wird. Sinkt das Angebot, steigt die Nachfrage und der Kurs wird steigen. Skeptiker vermuten hingegen, dass sich viele Miner von Bitcoin Cash nach dem Halving abwenden werden und vielleicht zu Bitcoin wechseln werden. Manch einer vermutet sogar den nahenden Tod von Bitcoin Cash. Wie es ausgeht, bleibt mit Spannung abzuwarten.

Bitcoin Cash Chartmuster im Vergleich

Eine ähnlich verlaufende Kurslinie wie in diesem Jahr ist in den Vorjahren nicht zu finden. Anleger sollten wie immer die Kurse täglich im Blick behalten, um rechtzeitig auf Kursveränderungen reagieren zu können.

Die Kursangaben im Artikel beruhen auf den Kryptowährungscharts von CoinMarketCap zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung.

