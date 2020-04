Covid Charttechnik 11.4.: Offizielle Statistik weist unter 7000 aktuell Erkrankte auf (Christian Drastil)

11 4. 15 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen bleibt stabil, die Zahl der aktuell Erkrankten sinkt auf unter 7000 und liegt damit bereits deutlich unter dem 20 Tage-Schnitt

About: Im Börse Social Covid 19 Monitor, siehe https://www.boerse-social.com/covid19 , sehen wir uns täglich für Österreich gesamt und die 9 Bundesländer mehrere Charts an: Infektionen gesamt, Neuansteckungen absolut und in Prozent, aktuell Erkrankte, Verstorbene und Gesundete. Täglich aktualisiert basierend auf den 15:00-Werten von info.gesundheitsministerium.at

Dazu rücken wir mit Charttechnik an: Anzahl vs. 5 Tage (rot) vs. 10 Tage (dunkelblau) vs. 20 Tage (gelb) gleitender Durchschnitt (MA, Moving Average) vs. 30 Tage (grün).

Weitere Map-Anwendungen:

>> Zur Finanzmap

>> Zur Runmap auf runplugged.com

>> White Label: Treffpunkt Essling

(11.04.2020)

Bildnachweis

1. 11 4. 15 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen bleibt stabi, die Zahl der aktuell Erkrankten sinkt auf unter 7000 und liegt damit bereits deutlich unter dem 20 Tage-Schnitt





Aktien auf dem Radar: Rosenbauer , Frequentis , DO&CO , Marinomed Biotech , Warimpex , Addiko Bank , AT&S , Strabag , RBI , EVN , Kapsch TrafficCom , OMV , AMS , SW Umwelttechnik , Wolford , Andritz , CA Immo , Erste Group , FACC , startup300 , Semperit , Wienerberger .

Random Partner Novomatic

Die Novomatic-Gruppe ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 25.000 Mitarbeiter. Die Unternehmensgruppe verfügt über Standorte in 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 70 Staaten. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

11 4. 15 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen bleibt stabi, die Zahl der aktuell Erkrankten sinkt auf unter 7000 und liegt damit bereits deutlich unter dem 20 Tage-Schnitt

Latest Blogs

» Covid Charttechnik 11.4.: Offizielle Statistik weist unter 7000 aktuell ...

» 15k mit Input von Gernot Blümel und Updates von den Eltern (Christian Dr...

» Covid Charttechnik 10.4.: Mehr Neuerkrankte in Österreich, aber viel meh...

» Die Lust (Christian Drastil via Runplugged Runkit)

» Inbox: Unterstütze deinen Fitnessclub!

» Inbox: Generali startet Aktion “Helden gegen Einsamkeit”

» Inbox: Sporthilfe Backstage

» Inbox: Philipp Aschenwald fliegt auf online-skispringen.at

» Stochern im Konjunkturnebel - Wirtschaftsprognosen in Zeiten von Corona,...

» Inbox: Krone Sporthilfe Charity-Auktion verschoben