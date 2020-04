„Ich suche einen Ausweg aus Gilead. Grüßen Sie Commander Nehammer von mir" (Niko Alm, addendum)

Für mich als eifriger Verkehrsteilnehmer war es nur eine Frage der Zeit, bis mich die Polizei im aktuellen Ausnahmezustand einmal einer anlasslosen Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterziehen würde.

Es geschah am Gründonnerstag. Ein Polizist deutete uns in der Eichenstraße, vom anderen Fahrstreifen an den rechten Straßenrand zu fahren. Ich reichte meine Papiere aus dem Autofenster und wartete einige Minuten – wahrscheinlich bis alle Selfies mit meinem Führerschein gemacht hatten –, um sie dann mit einem knappen „Gute Fahrt“ wieder zurückzubekommen. Das Ausbleiben der erwartbaren Frage, wohin ich denn fahre oder was ich zu erledigen hätte, ersparte mir sei Dank jegliche Antwort und vermutlich viel Ärger. Vielleicht hätte ich das dann angemessene „Das geht die Heh einen Scheißdreck was an, wohin ich fahre“ etwas entrückter formuliert. Etwa so: „Ich suche einen Ausweg aus Gilead. Grüßen Sie Commander Nehammer von mir.“

Falls Sie die TV-Serie „The Handmaid’s Tale“ gesehen haben oder unwahrscheinlicher den Roman gelesen haben, sind Sie auch mit dem Nachfolgestaat der USA vertraut, der als Symbiose aus autoritärer Macht und konsequenter Renaturierung einen ökochristlich-fundamentalistischen Lebensstil oktroyiert. Wenn Sie Gilead nicht kennen, stellen Sie sich das einfach als Koalition oder vielmehr Kollektiv einer tieftürkisen mit einer tiefgrünen Partei vor, nur weniger demokratisch als zum Beispiel im Februar 2020 in Österreich. Also mehr so wie im März und April des Jahres.

Vorwärts in die Vergangenheit

Es werden Ideen laut, die Krise zu nützen, um wenig frequentierte Straßen in Wien in Begegnungszonen zu renaturieren. Verstehen Sie mich nicht falsch. Als eifriger, im Ausnahmezustand häufig laufender, Verkehrsteilnehmer nütze ich die leeren Straßen sowieso als Waldwege. Dazu brauche ich ja keine Widmung als Begegnungszone. Nicht für alles ist eine Vorschrift notwendig und die Corona-Krise zu nützen, um seine eigene Ideologie als Opportunität politisch wahrzunehmen, kann auch missbräulich wirken. Es werden ja beispielsweise auch nicht die Beschränkungen der Ladenöffnungszeiten aufgehoben, obwohl es gerade sehr sinnvoll wäre, die Einkaufenden auch in die Nacht und auf Sonn- und Feiertage zu vereinzeln.

Ein anderer, der sichtlich Gefallen am derzeitigen Ausnahmezustand findet, ist der österreichische Sprecher von Fridays for Future. Ich bezweifle, dass Greta Thunberg die öffentlichen Ausritte ihres Regionalbüroleiters Johannes Stangl billigen würde, der das Anliegen in Misskredit bringt, indem er keine Gelegenheit auslässt, um seine Vorstellung einer neuen Gesellschaft mit kollektivistisch gelenktem Verhalten auf den Bühnen des Landes zu propagieren. Seinen Appetit auf eine Ausdehnung von Zwangsmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor einer Klimakrise unterstreicht er in einem Statement in der aktuellen Ausgabe des Monatsmagazins Datum: „Von letzteren (Anm: Regierungen) wissen wir ja jetzt, dass sie Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung umsetzen können, wenn sie wollen.“ Gemeint sind unter anderem die Limitierung persönlicher Freiheiten wie die Versammlungsfreiheit und Reisefreiheit. Sozialminister Rudolf Anschober tönt ähnlich und möchte den Klimawandel mit einer „ ähnlichen politische Konsequenz angehen “. Jetzt glaube ich nicht, dass Anschober wirklich eine Freude an grundrechtlichen Einschränkungen hat und sie – im Gegenzug zu Stangl – als probates Werkzeug zur Politik nach dem Ausnahmezustand sieht – wahrscheinlich wünscht er sich ein bisschen mehr Schulterschluss –, aber die autoritäre Kraft des Kollektivs scheint ihm auch zu gefallen. Der demokratische Streit hat in den Hintergrund zu treten, wenn es eine Mehrheit dafür gibt, was als würdig und recht oder einfach als Krise empfunden wird.

Entwertung des Individuums

An manchen Stellen lese ich auch von einer Atomisierung der Gesellschaft in der Krise, weil wir uns isolieren (müssen), Masken tragen, Abstand halten. Das klingt nach Singularisierung, fast schon nach Empowerment des Individuums. Andreas Reckwitz definiert: „Singularisiert wird ein Subjekt dann, wenn seine Einzigartigkeit sozial wahrgenommen und geschätzt, wenn sie in bestimmten Techniken aktiv angestrebt und an ihr gearbeitet wird.“ Wir erleben gerade das Gegenteil dieser Atomisierung oder Singularisierung der Gesellschaft im positiven Sinn als die Summe selbstbestimmter mündiger Individuen.

Es ist eher die willfährige Anpassung der Bevölkerung zu einem kollektivistischen Tribalismus mit überraschenden nationalstaatlichen Zügen, die auch politisch genützt wird. Nicht nur in Ungarn, auch hier. Wenn die Kollektive politisch übernehmen, ist die Freiheit des Einzelnen in Gefahr.

Unterstrichen wird diese Haltung leider auch von vielen Naturwissenschaftlern in der öffentlichen Debatte. Ich verfolge zahllose Diskussionen über die Wirksamkeit von Masken, die Effizienz einer App zur Frühwarnung über die Begegnung mit Infizierten, die nicht davon wissen und so weiter, aber selten sind grundrechtliche Begleiterscheinungen oder deren Kollateralschäden dabei Thema. Es scheint für viele keine Rolle zu spielen, ob die Maßnahmen freiwillig gesetzt oder mit Gewalt durchgesetzt werden. Sie wirken – und das solle als Begründung doch wohl reichen. Wer anderer Meinung ist, gefährdet Menschenleben. Durch diese Haltung wird jeder demokratische Diskurs verhindert. Florian Klenk hat das auch im letzten Talk im Hangar-7 trefflich argumentiert.

Dass die Vermeidung von physischem Kontakt, Waschen und Desinfizieren etc. pp. helfen, die Verbreitung vieler Infektionen zu hemmen, braucht wirklich keine wissenschaftliche Meta-Diskussion mehr in welchem graduellen Ausmaß man in Stofffetzen husten darf, die niemals dazu geeignet sein wird, den Grat zu definieren, auf dem wir zwischen Schutz und Freiheit wandeln. Wenn die Wahrscheinlichkeit, auf jemanden zu treffen, der das Virus übertragen kann, derzeit weit unter einem Prozent liegt, dann sind wir längst an dem Punkt angelangt, an dem es ausschließlich um die Abwägung zwischen individueller Verantwortung und kollektivem Zwang gehen sollte.