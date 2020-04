Cardinal Health (CAH): Ist die Aktie jetzt auf dem Weg nach oben? (Achim Mautz)

Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht. Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere von minimum 200 Millionen USD, einem Float von über 20 Millionen USD einem Kurs über 5.00 USD mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen. Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten . Vollständigen Disclaimer anzeigen

European Lithium - Traudi Stollen

FACC-Headquarter

EVN Headquarter

Covid 19 lookups

Star der Stunde: Palfinger 5.38%, Rutsch der Stunde: Bawag -1.43%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Lenzing(4), Palfinger(2), Kapsch TrafficCom(2), Zumtobel(1), DO&CO(1), Rosenbauer(1), S&T(1), Österreichische Post(1), S Immo(1), voestalpine(1), FACC(1), Porr(1), Erste Group(1), AT&S(1)

Unser Robot findet: Wirecard, BMW, Daimler und 15 weitere Aktien auffällig

BSN Vola-Event Kapsch TrafficCom

Wien nach einer Viertelstunde

BSN Vola-Event Palfinger

BSN Vola-Event Wienerberger

Star der Stunde: Erste Group 9.93%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -1.12%

wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: S&T(6), Mayr-Melnhof(2), S Immo(1), Lenzing(1), Erste Group(1), Polytec(1), voestalpine(1), CA Immo(1), EVN(1)

Featured Partner Video

Wiener Börse Insights #9: Corona Update for Investors

Follow CEO Christoph Boschan on a virtual tour through the lonesome stock exchange building due to coronavirus. As a reliable and critical infrastructure provider, the Vienna Stock Exchange took nu...