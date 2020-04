Depot bei bankdirekt.at: ams-Info und die neue Zertifikate-Watchlist (Depot Kommentar)

95.204 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 11,44 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Öster­reich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: +0,88% vs. last #gabb, -22,37% ytd, +26,8% seit Start 2013. Bei ams haben UBS/HSBC die Beteiliung nun doch reduziert.

Vor dem Depot noch die neue Zertifikate-Watchlist:

BNP Paribas: Nokia Call (DE000PX6U8N0)

Stand 11 Uhr: Aktie bei 3,26, Strike 3,60, Call bei 0,36. Ein klassischer Fall für alle, die an einen raschen Anstieg glauben, der Schein läuft noch bis 18.9.2020, ist aber noch nicht im Geld. Aber: Übernahmegerüchte bzgl. Nokia wurden kolportiert, siehe HIER Alle Infos zum Produkt.



Erste Group: ERSTE Future Invest Garant 20-29 (AT0000A2EHN6Z)

Das Produkt bietet 1:1 Partizipation an der positiven Wertentwicklung des Solactive ERSTE Future Invest Index VC. Die Erste Group Bank AG stellt während der Laufzeit An- und Verkaufskurse. Rückzahlung zu mindestens 100,00 % des Nominalbetrags zur Fälligkeit und daher Schutz vor eventuellen Kapitalverlusten. Alle Infos zum Produkt



RCB: Zertifikate für die Coronakrise (AT0000A2F9U6)

Die RCB sieht attraktive Renditechancen für aufmerksame Anleger: Neben Zeichnungsprodukten rückt auch der Sekundärmarkt in den Fokus. Die Bank hat daher eine Auswahl aktuell besonders interessanter Zertifikate zusammengestellt, darunter das Europa Bonus&Sicherheit, auf das die angegebene ISIN verweist. Alle Infos zum Produkt.



UniCredit onemarkets: HVB Aktienanleihe Protect auf die Aktie der Wirecard AG (DE000HVB4C23)

Das Produkt ist gerade in Zeichnung: Emissionstag 19.05.2020, Rückzahlungs­termin 19.05.2021, Barrierenbetrachtung stichtagsbezogen, Zinssatz p.a. 10,50 %. . Alle Infos zum Produkt.

ISIN Wert vom Differenz Differenz Menge AMS AG AKT O.N.

AT0000A18XM4 8,940 EUR

894,00 EUR 9,750 EUR

17.04.20 11:27 NT 81,00 EUR

9,06 % 81,00 EUR

9,06 % 975,00 EUR

100,000 STK DO + CO. AKT. O.N.

AT0000818802 50,400 EUR

1.008,00 EUR 50,000 EUR

17.04.20 11:22 NT 127,00 EUR

14,55 % -8,00 EUR

-0,79 % 1.000,00 EUR

20,000 STK Erste Group Bank AG Bonus ZT.2019/18.09.2020 BG

AT0000A2C2T6 38,680 EUR

3.094,40 EUR 24,680 EUR

17.04.20 11:25 NT 97,60 EUR

5,20 % -1.120,00 EUR

-36,19 % 1.974,40 EUR

80,000 STK Erste Group Bank AG Bonus ZT.2019/18.09.2020 LEN

AT0000A2C8V9 74,930 EUR

3.746,50 EUR 49,200 EUR

17.04.20 11:25 NT 14,50 EUR

0,59 % -1.286,50 EUR

-34,34 % 2.460,00 EUR

50,000 STK ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON

AT0000652011 17,290 EUR

1.383,20 EUR 17,125 EUR

17.04.20 11:32 NT 54,80 EUR

4,17 % -13,20 EUR

-0,95 % 1.370,00 EUR

80,000 STK EVN STAMMAKT. O.N.

AT0000741053 17,500 EUR

1.032,50 EUR 13,700 EUR

17.04.20 11:30 NT 0,00 EUR

0,00 % -224,20 EUR

-21,71 % 808,30 EUR

59,000 STK Lang & Schwarz AG O.End 13(13/unl.) WFDRASTIL1

DE000LS9BHW2 160,340 EUR

16.034,00 EUR 123,340 EUR

16.04.20 15:36 NT -58,00 EUR

-0,47 % -3.700,00 EUR

-23,08 % 12.334,00 EUR

100,000 STK Marinomed Bio. Akt. o.N.

ATMARINOMED6 96,000 EUR

960,00 EUR 97,000 EUR

17.04.20 11:22 NT 5,00 EUR

0,52 % 10,00 EUR

1,04 % 970,00 EUR

10,000 STK RAIFF.BK.INT. AG INH.AKT.

AT0000606306 22,540 EUR

991,76 EUR 14,510 EUR

17.04.20 11:30 NT 25,52 EUR

4,16 % -353,32 EUR

-35,63 % 638,44 EUR

44,000 STK RCBOS/C VOE 25 03/21

AT0000A2AMF0 0,200 EUR

1.000,00 EUR 0,099 EUR

17.04.20 09:16 NT 40,00 EUR

8,79 % -505,00 EUR

-50,50 % 495,00 EUR

5.000,000 STK UniCredit Bank AG HVB CA.BO.Z 28.12.20 OMV

DE000HZ4AZL7 46,920 EUR

3.284,40 EUR 25,670 EUR

17.04.20 09:24 NT -67,90 EUR

-3,64 % -1.487,50 EUR

-45,29 % 1.796,90 EUR

70,000 STK UniCredit Bank AG HVB Open End Index Zertifikat

DE000HX0JTN7 19,300 EUR

5.790,00 EUR 11,980 EUR

17.04.20 09:29 NT -54,00 EUR

-1,48 % -2.196,00 EUR

-37,93 % 3.594,00 EUR

300,000 STK UNIQA INS GROUP /STM

AT0000821103 6,340 EUR

1.141,20 EUR 6,460 EUR

17.04.20 11:27 NT 7,20 EUR

0,62 % 21,60 EUR

1,89 % 1.162,80 EUR

180,000 STK WIENERBERGER AKT.O.N.

AT0000831706 14,470 EUR

1.447,00 EUR 16,590 EUR

17.04.20 11:32 NT 71,00 EUR

4,47 % 212,00 EUR

14,65 % 1.659,00 EUR

100,000 STK

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.04.)

(17.04.2020)

1. Ort des Tages: bankdirekt.at in Linz auf http://www.boerse-social.com/finanzmap >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar: DO&CO , Marinomed Biotech , Mayr-Melnhof , Warimpex , FACC , SBO , Semperit , Andritz , Verbund , voestalpine , UBM , Bawag , Frauenthal , OMV , Porr , startup300 , Stadlauer Malzfabrik AG , Strabag , Wolford , Fresenius Medical Care , Vonovia SE , Merck KGaA , HeidelbergCement , MTU Aero Engines , BASF , Lufthansa , Deutsche Boerse , Microsoft , HelloFresh , Kapsch TrafficCom .

Ort des Tages: bankdirekt.at in Linz auf http://www.boerse-social.com/finanzmap

