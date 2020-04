Warimpex mit kommentierter Präsentation in der Austrian Visual Worldwide Roadshow(Christian Drastil)

Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von Freitag ytd bei -34,29 Prozent, der DAX bei -21,99 Prozent und der Dow Jones bei -16,69 Prozent. Am Wochenende gab es ein Jubiläum: 15 Jahre RBI an der Wiener Börse, der Ausgabekurs lag bei 32,5 Euro, im Jahr 2007 gab es eine Kapitalerhöhung zu 104 Euro. Das Low war lange jenes aus dem Februar 2009 bei 13 Euro, heuer sah man im März sogar 11,25 Euro. Keine leichte Zeit für europäische Bankaktien, wobei sich RBI seit IPO besser als der europäischen Bankenindex hält. Die Aktie zählte zu Jahresbeginn zu den Top3-Tipps der Analysten, dann kam Covid.

RBI ( Akt. Indikation: 15,47 /15,54, 4,76%)

Der heutige Beitrag in der Austrian Visual Worldwide Roadshow kommt von Warimpex. Es ist ja unglaublich eigentlich, am Freitag hatte man auf Basis der 2019er-Zahlen KGV 1 (Market Cap 64,5 Mio. Euro, Gewinn 2019 66,5 Mio. Euro). In der kommentierten Präsentation sieht man sich auch für Künftiges gut aufgestellt. Präsentation: https://boerse-social.com/austrianworldwideroadshow

„Wir sind mit dem vergangenen Geschäftsjahr sehr zufrieden. Das Rekordergebnis in nun im Lichte der COVID-19-Pandemie zu beurteilen: Die finanzielle Basis der Warimpex wurde aufgrund von Hotelverkäufen zur rechten Zeit gestärkt und wir können unsere Entwicklungsprojekte heuer planmäßig vorantreiben. Wir verfügen erfreulicherweise über ein sehr erfahrenes und krisenerprobtes Team, welches bereits in der Vergangenheit – etwa während der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise – bewiesen hat, dass unser Geschäftsmodell auch in den herausforderndsten Zeiten erfolgreich funktioniert. Gemeinsam mit der festen Verankerung in den Kernmärkten und starken lokalen Netzwerken und Partnern ist Warimpex daher gut für aktuelle und kommende Herausforderungen gerüstet.“ Warimpex ( Akt. Indikation: 1,23 /1,25, 3,97%)

Verschiebungen gibt es auch im Market Making, so hört man, dass Bawag den Vertrag mit Kepler Cheuvreux gekündigt hat. Meines Wissens nach war Kepler der grösste Händler im Kundenschäft mit Bawag-Aktien.

Bawag ( Akt. Indikation: 25,84 /25,96, 3,60%)

Und: Die Finalwoche bei unserem Aktienturnier http://www.boerse-social.com/tournament hat begonnen. Von heute bis Mittwoch findet das Semfinale statt und am Donnerstag gibt es das Finale an einem einzigen Tag.

FACC vs. Mayr-Melnhof

(FACC hatte in Runde 1 Freilos, besiegte in Runde 2 S Immo, in Runde 3 Palfinger. Mayr-Melnhof hatte in Runde 1 Freilos und kam dann gegen die Bawag und Do&Co weiter)

FACC ( Akt. Indikation: 7,49 /7,58, -2,77%) Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 122,40 /123,00, 1,24%) EVN vs. Österreichische Post

(EVN besiegte auf dem Weg ins Semifinale Immofinanz, OMV und Porr. Die Post hatte Freilos in Runde und kam in der Folge gegen Uniqa und Strabag weiter)

EVN ( Akt. Indikation: 14,10 /14,28, -0,07%) Österreichische Post ( Akt. Indikation: 35,05 /35,40, 0,64%) FACC 21 Österreichische Post 15 Porr 13 Mayr-Melnhof 10 AT&S 9 Palfinger 7 EVN 6

Spannend ist, dass die Führenden im Overall Ranking auch diesmal noch im Rennen sind. Links der Stand nach

zwei Turnieren, der Sieger eines Turniers bekommt 15 Punkte, der Finalist 10 Punkte, Halbfinalisten 6 Punkte, Viertelfinalisten 3 Punkte und Achtelfinalisten einen Punkt. >> Endstand Aktienturnier #1 (27.9.2019 - 29.10.2019)

>> Endstand Aktienturnier #2 (30.12.2019 - 31.01.2020

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.04.)

(27.04.2020)

Akt. Indikation: 26.34 / 26.46

Uhrzeit: 14:11:08

Veränderung zu letztem SK: 5.60%

Letzter SK: 25.00 ( 0.16%)

Akt. Indikation: 14.18 / 14.30

Uhrzeit: 14:10:37

Veränderung zu letztem SK: 0.28%

Letzter SK: 14.20 ( -2.34%)

Akt. Indikation: 7.39 / 7.49

Uhrzeit: 14:11:34

Veränderung zu letztem SK: -4.00%

Letzter SK: 7.75 ( -0.26%)

Akt. Indikation: 122.00 / 122.80

Uhrzeit: 14:15:05

Veränderung zu letztem SK: 0.99%

Letzter SK: 121.20 ( 0.50%)

Akt. Indikation: 34.55 / 34.85

Uhrzeit: 14:14:41

Veränderung zu letztem SK: -0.86%

Letzter SK: 35.00 ( 0.86%)

Akt. Indikation: 15.52 / 15.56

Uhrzeit: 14:06:00

Veränderung zu letztem SK: 5.00%

Letzter SK: 14.80 ( -1.99%)

Akt. Indikation: 1.23 / 1.26

Uhrzeit: 13:59:17

Veränderung zu letztem SK: 3.97%

Letzter SK: 1.20 ( 3.91%)

