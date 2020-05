Covid Charttechnik 3.5.: Zahl der akut Erkrankten bei 1700, die nächsten Tage werden spannend

3.5. 15 Uhr: Zahl der akut Erkrankten bei 1700, die nächsten Tage werden spannend, weil es ja nun die Lockerungen gibt

About: Im Börse Social Covid 19 Monitor, siehe https://www.boerse-social.com/covid19 , sehen wir uns täglich für Österreich gesamt und die 9 Bundesländer mehrere Charts an: Infektionen gesamt, Neuansteckungen absolut und in Prozent, aktuell Erkrankte, Verstorbene und Gesundete. Täglich aktualisiert basierend auf den 15:00-Werten von info.gesundheitsministerium.at

Dazu rücken wir mit Charttechnik an: Anzahl vs. 5 Tage (rot) vs. 10 Tage (dunkelblau) vs. 20 Tage (gelb) gleitender Durchschnitt (MA, Moving Average) vs. 30 Tage (grün).

Weitere Map-Anwendungen:

>> Zur Finanzmap

>> Zur Runmap auf runplugged.com

>> White Label: Treffpunkt Essling

(03.05.2020)

Bildnachweis

1. 3.5. 15 Uhr: Zahl der akut Erkrankten bei 1700, die nächsten Tage werden spannend, weil es ja nun die Lockerungen gibt





Aktien auf dem Radar: UBM , Uniqa , Mayr-Melnhof , Zumtobel , S Immo , Kapsch TrafficCom , Polytec , Wienerberger , OMV , Pierer Mobility AG , Rosgix , DO&CO , AMS , Cleen Energy , Erste Group , Frequentis , Immofinanz , Lenzing , SBO , Semperit , UIAG , Verbund .

Random Partner Wiener Privatbank

Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige Privatbank mit Sitz in Wien, deren Anspruch darin liegt, die besten Investmentchancen am globalen Markt für ihre Kunden zu identifizieren. Zu den Kunden zählen Family Offices, Privatinvestoren, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

3.5. 15 Uhr: Zahl der akut Erkrankten bei 1700, die nächsten Tage werden spannend, weil es ja nun die Lockerungen gibt

Latest Blogs

» Covid Charttechnik 3.5.: Zahl der akut Erkrankten bei 1700, die nächsten...

» Sorry, ich habe das Brot nicht selbst gebacken! (Sabina Haas)

» Indexmonitor April 2020: Hoffnung auf das V (Christian W. Röhl)

» Was aktuell für eine weitere Bitcoin-Rallye spricht (Raphael L., Raphael...

» Erste HM-Distanz seit langem (Christian Drastil via Runplugged Runkit)

» Heute mal eine etwas längere Einheit (Christian Drastil via Runplugged R...

» Neue Perspektiven in der DAX-Liga? U.a. mit Wirecard, Evotec, Hypoport, ...

» Depot bei banddirekt.at: -30% vs. -20% vs. -10% (Depot Kommentar)

» Virtuelle Mayr-Melnhof-HV: Absolut kein Ersatz für eine normale HV, aber...

» Was ich am Sonntag um 13 Uhr vorhabe (Julia Mayer via Facebook)