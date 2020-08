» ATX und DAX je 2,6% im Plus, Hoffen auf Joe (Christian Drastil)

Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -30,21 Prozent, der DAX bei -4,24 Prozent und der Dow Jones bei -2,62 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER. Heute ist mal ein super Vormittag für beide Indizes.

ATX ( Akt. Indikation: 2283,80 /2284,00, 2,69%)

DAX ( Akt. Indikation: 13018,00 /13018,00, 2,60%)

By the way: Ein US-Präsident Joe Biden könnte gut für europäische Aktien sein, meinen etliche Researchhäuser: JPMorgan Asset Management, Eaton Vance und Schroders favorisieren diese bereits im Vorfeld der Wahl am 3. November. Einige sagen, Bidens Klima- und Infrastrukturpläne würden europäische Zykliker und Aktien aus dem Bereich saubere Energien ankurbeln, während andere Europa hauptsächlich als Alternative zum US-Aktienmarkt kaufen, von dem sie erwarten, dass er unter Abgabedruck gerät, wenn Biden sein Versprechen zur Erhöhung der Unternehmenssteuern einhält.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.08.)

(11.08.2020)

Aktien auf dem Radar:Semperit, Frequentis, DO&CO, Rosenbauer, Warimpex, Zumtobel, Wienerberger, Addiko Bank, EVN, Kapsch TrafficCom, AT&S, Lenzing, Deutsche Post, adidas, Fresenius, Wirecard, LINDE, Beiersdorf, Deutsche Bank, MTU Aero Engines, Andritz, voestalpine, HeidelbergCement.

