Banken wieder etwas erholt; in welcher Tabelle Do&Co, Bawag und Mayr-Melnhof führen (Christian Drastil)

Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -30,21 Prozent, der DAX bei -2,48 Prozent und der Dow Jones bei -2,43 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER.

ATX ( Akt. Indikation: 2235,80 /2236,00, 0,52%)

DAX ( Akt. Indikation: 13011,50 /13011,50, 0,70%)

Gestern war eine gewisse Schwäche bei den Banken auffällig, Sorgen bzgl. Kreditausfällen können durchaus begründet sein, aber auch Warren Buffett mit der Mitteilung, wonach er sich von Bankaktien getrennt hat, um in Goldproduzenten zu investieren, spielte da rein. Barrick Gold ging zB deutlich fester und sieht auch heute Vormittag gut aus. Die Banken auch wieder.

Deutsche Bank ( Akt. Indikation: 7,98 /7,98, 0,23%)

Erste Group ( Akt. Indikation: 20,58 /20,61, 1,40%)

RBI ( Akt. Indikation: 15,31 /15,36, -0,03%)

Bawag ( Akt. Indikation: 30,14 /30,24, -0,03%)

Barrick Gold ( Akt. Indikation: 26,01 /26,05, 3,09%)

By the way: 16 von 20 ATX-Titeln haben heuer höhere durchschnittliche tägliche Geldumsätze als 2019, was aufgrund der gesunkenen Preise umso bemerkenswerter ist. Das grösste Plus gibt es bei Do&Co (+135%), Bawag (+100%) und Mayr-Melnhof (+78%). Siehe HIER.

DO&CO ( Akt. Indikation: 37,80 /38,05, -0,07%)Bawag ( Akt. Indikation: 30,14 /30,24, -0,03%)Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 136,40 /137,20, 1,63%)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.08.)

(18.08.2020)

Bildnachweis

1. Umsatzplus - siehe https://boerse-social.com/bsngine/money/atx#sort_perc_prev_year!descending >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Semperit, Kapsch TrafficCom, Marinomed Biotech, Zumtobel, FACC, Warimpex, AMS, CA Immo, Erste Group, ATX, ATX Prime, Verbund, Lenzing, OMV, RBI, S Immo, DO&CO, SBO, UBM, Stadlauer Malzfabrik AG, Porr, Wirecard, Deutsche Bank, Allianz, BMW, Münchener Rück, Beiersdorf, Infineon, RWE, S&T.

Random Partner Marinomed

Erforscht und entwickelt völlig neuartige Technologieplattformen, die innovative Therapien gegen Atemwegs- und Augenerkrankungen ermöglichen. Aus wissenschaftlichen Ideen werden so neue Patente, Marken und Produkte geschaffen. >> Besuchen Sie 56 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Banken wieder etwas erholt; in welcher Tabelle Do&Co, Bawag und Mayr-Mel...

» IATX-Zertifikat der BNP Paribas als Idee (Zertifikate-Watchlist für das ...

» Varta: UniCredit onemarkets mit Aktienanleihe (Zertifikate-Watchlist für...

» RCB: Bonus-Zertifikat 3,2% Europa/USA Bonus&Sicherheit( (Zertifikate-Wat...

» Sporttagebuch: Kreativ sein, statt zu jammern (Michael Knöppel. spotify)

» ATX-Trends: RBI, Erste Group, Bawag, Andritz, Semperit, Amag, Frequentis...

» Alexander Badelt läutet die Opening Bell für Dienstag #chooseoptimism

» Immofinanz: 10-Prozenter der Erste Group (Zertifikate-Watchlist für das ...

» Langsamer als sonst (Christian Drastil via Runplugged Runkit)

» BSN Spitout AUT: Marinomed und Andritz drehen nach drei Tagen