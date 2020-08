Ethereum Kurs Prognose: ETH/USD stürzt 10 Prozent ab - Kursrutsch unter $400 (Steffen Bösweich, Raphael Adrian)

Damit notiert der ETH/USD Kurs aktuell relativ nah zum Wochentief. Die Preisspanne in dieser Handelswoche war mit rund 60 Dollar sehr hoch. Die Marktkapitalisierung von ETH ist in den vergangenen 24 Stunden um mehr als 224 Millionen Dollar angewachsen. Sie beziffert sich nun insgesamt auf gut 44 Milliarden Dollar. Damit ist Ethereum weiter unangefochten die Nummer 1 unter den Altcoins. Auf den weiteren Plätzen folgen der Stablecoin Tether (12,8 Milliarden Dollar) und XRP (12,7 Milliarden Dollar).

Ethereum kommt aktuell auf einen Marktanteil von 12 Prozent am gesamten Kryptomarkt nach Marktkapitalisierung. Das ist immer noch der höchste Wert sein langem. Derweil verliert Bitcoin an Dominanz und kommt „nur“ noch auf 57 Prozent. Zu Spitzenzeiten lag der Anteil des Marktführers in den vergangenen Jahren bei rund 70 Prozent.

ETH/USD: „Nur“ noch 270 Prozent zum Allzeithoch

Ethereum gehört in diesem Jahr ohne Zweifel zu den besten Investments am Kryptomarkt. Von einem Ausgangswert von rund 130 Dollar am 1. Januar 2020 hat sich der Kurs bis heute verdreifacht. Das stellt die Bitcoin-Entwicklung klar in den Schatten. BTC/USD ist 2020 um gut 63 Prozent gestiegen – ein ebenfalls beachtlicher Wert.

Ethereum konnte damit die Jahreshöchststände aus dem Februar längst überbieten. Letztmals war ETH/USD im Jahr 2018 höher notiert. Zur Erinnerung: In jenem Jahr erreichte der Altcoin sein Allzeithoch von 1.448 Dollar. Von diesem Niveau ist ETH/USD aktuell noch 270 Prozent entfernt. Das ist relativ wenig im Vergleich zu anderen Altcoins, die teilweise über 1.000 Prozent unter Allzeithoch notieren. Ein Grund dürften die hohen Erwartungen an den Start von Ethereum 2.0 sein.

Anleger sollten wie immer die Kurse im Blick behalten, um rechtzeitig reagieren zu können.