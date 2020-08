Geschäftberichte unserer Partner; Apple und Tesla, neuer Short auf Do&Co (Christian Drastil)

Geschäftsberichte unserer Partner Fabasoft, Zumtobel, Flughafen, Telekom, Post, UBM, Immofinanz, Porr, Frequentis, Polytec, OMV, Rosenbauer, AT&S, Marinomed, Pierer Mobility, VIG, Mayr Melnhof, Strabag, Wienerberger, S Immo, Palfinger, Warimpex, Andritz, FACC unter https://boerse-social.com/companyreports/2020

Neuer Short auf Do&Co.

21.08.: Citadel Advisors LLC DO & CO Aktiengesellschaft AT0000818802 0.47% 37.95 38.2

Apple und Tesla, zwei der beliebtesten Aktien der letzten Jahre bzw. Monate, haben Aktiensplits vorgenommen. Zum 21. August beziehungsweise 24. August haben das teuerste Unternehmen der Welt (Apple) und der teuerste Autobauer der Welt (Tesla) ihre Anteilscheine in Verhältnis 1:4 beziehungsweise 1:5 aufgespalten – in Kraft treten die Maßnahmen am heutigen Freitag nach der Schlussglocke.

Abschliessend noch ein Bild:

Während ich mich auf die Österreichischen Meisterschaften (Altersklasse 50+) über 5 Kilometer vorbereite, habe ich wieder meine Plauderläufe gestartet. Gestern Nr. 1 mit Christoph Boschan. Es war ein guter und relaxter Talk (und auch Lauf). Kurze Zusammenfassung im nächsten Börse Social Magazine.

(28.08.2020)

