Mutiger Austro-Short von Voleon Capital, Evotec hat viel vor, alles klar im ATX (Christian Drastil)

Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -30,43 Prozent, der DAX bei -3,07 Prozent und der Dow Jones bei -1,42 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER. In den vergangenen Tagen ist er ein wenig kleiner geworden.

ATX ( Akt. Indikation: 2249,80 /2250,00, 1,47%)

DAX ( Akt. Indikation: 13006,00 /13006,00, 1,27%)

Der heutige Tag könnte durchaus ruhig werden, findet doch heute kein US-Handel statt. So reiht sich der 7. September ein: Bisher gab es an einem 7. September 20 Handelstage im ATX, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX-Durchschnittsperformance am 7.9. beträgt +0.39%. Der beste 7.9. fand im Jahr 2009 mit +3.06% statt, der schlechteste 7.9. im Jahr 2007 mit -1.77%. Im Vorjahr war am 7.9. kein Handel (Samstag).

Wienerberger wird wie berichtet in Kürze neu in den Stoxx Europe 600 Opt. Cyclicals, Stoxx Europe 600 Opt. Construction & Materials sowie in den ATXFive einbezogen. Insofern ist Voleon Capital da einen mutigen Short eingegangen ...

Datum Holder Aktie ISIN % Grundkap. Schluss Short Day Preis jetzt Aufgelöst 04.09.: Voleon Capital Management LP Wienerberger AG AT0000831706 0.51% 23.08 23.08

Wienerberger ( Akt. Indikation: 23,60 /23,68, 2,43%)

Stichwort Indices: Der ATX bleibt diesmal ja unverändert, weil die Telekom sich knapp vor der EVN halten konnte bei den Handelsvolumina. In der neuen Sicht, die dann für die nächste Umstellung per März-Verfall massgeblich sein wird, ist das Bild klarer. Hier die Ränge 18-23 ...

18. AT&S: 390.38 Mio. Euro (seit 1.3. 2020)

19. VIG: 364.29

20. Telekom Austria: 233.22

21. EVN: 190.90

22. FACC: 127.86

23. Strabag 113.68

Werner Lanthaler hat viel vor: Evotec stehe in den Startlöchern für eine neue Wachstumsphase. "Unsere Entwicklung wird nicht linear sein, sondern ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit dem Ausbau unserer Aktivitäten 2021 eine höhere Stufe erreichen werden", so Lanthaler zu dpa-AFX. Große Hoffnungen setzt er auf neue Geschäftsfelder, "für die wir bisher in der Branche noch nicht bekannt waren".

Evotec ( Akt. Indikation: 22,29 /22,31, 3,43%)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.09.)

(07.09.2020)

Aktien auf dem Radar:Marinomed Biotech, Addiko Bank, Wienerberger, FACC, SBO, Warimpex, voestalpine, Mayr-Melnhof, Strabag, Lenzing, Rosenbauer, AT&S, AMS, Cleen Energy, Frauenthal, Palfinger, startup300, S Immo, LINDE, Volkswagen Vz., HelloFresh, Wirecard, Frequentis, VIG.

