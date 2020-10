Camping World Holding (CWH): +335% in 6 Monaten. Jetzt neuer Kursschub? (Achim Mautz)

Symbol: CWH ISIN: US13462K1097

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Das Plus von circa 335 Prozent in sechs Monaten deutet auf eine Unter­bewertung beim Crash im 1.Quartal hin. Nach dem Jahreshoch im August rutschte das Wertpapier teilweise deutlich unter den 50er-EMA, stabilisierte sich jedoch zuletzt in einer Seitwärtsrange über dem 20-Tagedurchschnitt. Die Wider­stands­linie wurde am Freitag bereits kurzfristig gebrochen. Beim nächsten Schub nach oben wollen wir dabei sein.

Chart vom 16.10.2020 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 31.89 USD



Meine Expertenmeinung zu CWH

Meinung:

Der Hersteller von Campingfahrzeugen hat wie der gesamte Reisesektor unter den Beschränkungen des Lockdown stark gelitten. Tatsächlich ist aber die Ansteckungs­gefahr beim Campen eher gering. Bei den letzten Quartalszahlen meldete das Unternehmen aus Lincolnshire im US-Bundesstaat Illinois jedenfalls Umsatz und Gewinn deutlich über den Vergleichszahlen des Vorjahres.

Mögliches Setup:

Kaufsignal: 32.86 USD, Kursziel: 37.85 USD, Stopp Loss: 31.47 USD

Unser Setup ermöglicht ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3.6. Sofern der Trade in die richtige Richtung geht, könnte der hohe Short-Float-Anteil dazu beitragen, dass der Kurs gleich das Jahreshoch ins Visier nimmt. Allerdings kommen die nächsten Earnings schon in zweieinhalb Wochen. Wir sollten Gewinne zuvor mitnehmen.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in CWH.