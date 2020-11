Andritz schon seit 16 Tagen, Kapsch TrafficCom seit 13 Tagen mit erhöhten Volumina (Christian Drastil)

Update zu vorgestern, wir begleiten nun diese 6 Titel (aktuell noch 4), solange die Umsätze hoch bleiben.

Andritz seit 16 Tagen beim Tagesvolumen über dem Jahresdurchschnitt von 9.020.184 Euro. Begleitende Performance: 10,6%.

Die längste Serie über dem Jahresdurchschnitt endete am 26.03 und dauerte 24 Tage.



Kapsch TrafficCom seit 13 Tagen beim Tagesvolumen über dem Jahresdurchschnitt von 192.423 Euro. Begleitende Performance: 4,56%.

Dies ist die längste derartige Serie 2020



Palfinger seit 8 Tagen beim Tagesvolumen über dem Jahresdurchschnitt von 361.525 Euro. Begleitende Performance: 9,13%.

Die längste Serie über dem Jahresdurchschnitt endete am 16.03 und dauerte 20 Tage.



FACC seit 8 Tagen beim Tagesvolumen über dem Jahresdurchschnitt von 517.934 Euro. Begleitende Performance: 30,92%.

Die längste Serie über dem Jahresdurchschnitt endete am 26.03 und dauerte 25 Tage.

24.11.

Es ist also eine gute Phase für den Wiener Markt. In der Vorwoche hatten wir angekündigt, dass wir unserem redaktionellen Robot BSNgine neue Sachen lernen werden. Hier ein erster Zwischenstand zu einer künftigen Anwendung. Die Idee ist, darauf hinzuweisen, bei welchen Titeln gerade Volumen im Markt ist. Hier 6 aktuelle Beispiele:

Andritz seit 14 Tagen beim Tagesvolumen über dem Jahresdurchschnitt von 8.997.693 Euro, das höchste Volumen dieser Serie stammt vom 9.11. mit 24,9 Mio. gestern waren es 9,3 Mio. als geringstes Volumen dieser Serie, aber immer noch über dem Durchschnitt. Begleitende Performance: 8.03%. Die längste Andritz-Serie über dem Jahresdurchschnitt endete am 26.03 und dauerte 24 Tage. Für Zusatzliquidität im Orderbuch der Andritz-Aktie sorgen Tower Research Capital als Specialist sowie die Market Maker Raiffeisen Centrobank AG, Société Générale S.A., Susquehanna International Securities Limited, Tower Research Capital, Erste Group Bank AG und Hudson River Trading Europe.

Andritz ( Akt. Indikation: 33,50 /33,60, -0,27%)



Kapsch TrafficCom seit 11 Tagen beim Tagesvolumen über dem Jahresdurchschnitt von 190.503 Euro. Begleitende Performance: 3.73%. Dies ist die längste derartige Serie 2020. Für Zusatzliquidität im Orderbuch der Kapsch TrafficCom-Aktie sorgen die Raiffeisen Centrobank AG als Specialist sowie die Market Maker Kepler Cheuvreux, Oddo Seydler Bank AG, Raiffeisen Centrobank AG, Erste Group Bank AG und Hudson River Trading Europe.

Kapsch TrafficCom ( Akt. Indikation: 12,30 /12,60, -0,40%)



Palfinger seit 6 Tagen beim Tagesvolumen über dem Jahresdurchschnitt von 360.845 Euro. Begleitende Performance: 4.11%. Die längste Serie über dem Jahresdurchschnitt endete am 16.03 und dauerte 20 Tage. Für Zusatzliquidität im Orderbuch der Palfinger-Aktie sorgen die Raiffeisen Centrobank AG als Specialist sowie die Market Maker Raiffeisen Centrobank AG, Société Générale S.A., Erste Group Bank AG, Hudson River Trading Europe und ICF BANK AG.

Palfinger ( Akt. Indikation: 23,30 /23,55, 2,74%)



Rosenbauer seit 5 Tagen beim Tagesvolumen über dem Jahresdurchschnitt von 105.112 Euro. Begleitende Performance: 5.28%. Die längste Serie über dem Jahresdurchschnitt endete am 10.03 und dauerte 12 Tage. Für Zusatzliquidität im Orderbuch der Rosenbauer-Aktie sorgen die Raiffeisen Centrobank AG als Specialist sowie die Market Maker Kepler Cheuvreux, Raiffeisen Centrobank AG, Baader Bank AG, Erste Group Bank AG, Hauck & Aufhäuser und Hudson River Trading Europe.

Rosenbauer ( Akt. Indikation: 37,50 /38,20, -0,13%)



Porr seit 10 Tagen beim Tagesvolumen über dem Jahresdurchschnitt von 350.146 Euro. Begleitende Performance: -0.46%. Die längste Serie über dem Jahresdurchschnitt endete am 23.03 und dauerte 11 Tage. Für Zusatzliquidität im Orderbuch der Porr-Aktie sorgen die Raiffeisen Centrobank AG als Specialist sowie die Market Maker Joh. Berenberg, Gossler & Co, Oddo Seydler Bank AG, Raiffeisen Centrobank AG, Société Générale S.A., Baader Bank AG, Erste Group Bank AG, Hauck & Aufhäuser und Hudson River Trading Europe.

Porr ( Akt. Indikation: 12,82 /13,10, 0,31%)



FACC seit 6 Tagen beim Tagesvolumen über dem Jahresdurchschnitt von 507.909 Euro. Begleitende Performance: 20.48%.Die längste Serie über dem Jahresdurchschnitt endete am 26.03 und dauerte 26 Tage. Für Zusatzliquidität im Orderbuch der FACC-Aktie sorgen die Raiffeisen Centrobank AG als Specialist sowie die Market MakerRaiffeisen Centrobank AG, Société Générale S.A., Erste Group Bank AG, Hauck & Aufhäuser und Hudson River Trading Europe.

FACC ( Akt. Indikation: 9,70 /9,77, 8,17%)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.11.)

(26.11.2020)

BSNgine, book, coffee, pencil

