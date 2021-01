Abseits der Börse #2: Der Börsianer mit der Quarantäne-Frisur (Christian Drastil , 1.1.)

Gestern war ich unterwegs und nach dem Einparken wurde ich auf den Schriftzug "Boersegeschichte" angesprochen. Sowas freut mich natürlich immer und es gab ein kurzes Gespräch über die Hintergründe. Nun war mein interessierter Gesprächspartner (ein Herr wohl etwas älter als ich) dann letztendlich wohl ein bissl irritiert, dass ich so überhaupt nicht wie ein Börsianer aussehe "Sie haben aber auch schon eine Quarantäne-Frisur", sagte er. Nun, ist ja schon ein Erfolg, wenn die Summe meiner Federn überhaupt noch als Frisur durchgeht.

Schöne Lyrics: "When the jester sang for the king and queen, In a coat he borrowed from James Dean and a voice that came from you and me" (American Pie, Don McLean)

Anregungen gerne an christian@boerse-social.com .

Mehr Abseits: https://boerse-social.com/search/@title%20abseits

Siehe auch Inseits: https://boerse-social.com/search/@title%20inseits

http://www.twitter.com/drastil https://www.instagram.com/sportgeschichte.at/

(01.01.2021)

Bildnachweis

1. Quarantäne Frisur





Aktien auf dem Radar:Amag, Frequentis, AT&S, Andritz, RBI, Erste Group, ATX, ATX Prime, DO&CO, Lenzing, SBO, Addiko Bank, Cleen Energy, Rosenbauer, UIAG, Wolford, Pierer Mobility AG, SW Umwelttechnik.

Random Partner CMC markets

CMC Markets ist einer der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading. Das Angebot von CMC Markets in Deutschland umfasst CFDs auf über 10.000 verschiedene Werte aus über 20 Märkten. Gehandelt werden können CFDs auf Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie auf über 340 Währungspaare. >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Abseits der Börse #2: Der Börsianer mit der Quarantäne-Frisur (Christian...

» HM, gewidmet Liechtenstein Finance (Christian Drastil via Runplugged Run...

» Corona ist ein Muster-Unterbrecher (Sabina Haas)

» Mein Laufjahr 2020 - 150 Stunden und 1625 Kilometer (Josef Chladek via R...

» Inseits der Börse #4: FMA sagt, dass sie auf Yearend-Crossings von Priva...

» Inseits der Börse #3: Zumtobel zeigt Schönheiten (Christian Drastil , 30...

» Inseits der Börse #2: Mysteriöser Grossspender Palfinger (Christian Dras...

» Inseits der Börse #1: Über Julia Resch und die Erste Group (Christian Dr...

» BSN Spitout AUT: Verbund war 2020 top im ATX, SBO Flop

» Abseits der Börse #1: Über Matthias Mayer, Katharina Liensberger, Idi Al...