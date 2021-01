Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit ) per Newsletter erhalten

1. Auslosung des Aktienturniers 1/2021 presented by IRW-Press

Anregungen gerne an christian@boerse-social.com . Mehr Inseits (Insights) HIER . Siehe auch Abseits, das kann man DA .

Am 4.1. geht es unter http://www.boerse-social.com/tournament weiter. Die PIR-Partner (siehe http://www.boerse-social.com/private-investor-relations ) haben Fixplätze beim Aktienturnier, das diesmal von IRW-Press gehostet wird. Die vier Gesetzten Mayr-Melnhof, FACC, Österreichische Post und Palfinger sind durchwegs PIR-Partner und werden in Runde 1 Freilos haben, dh. neben den 24 PIR-Titeln sind noch 4 weitere Titel dabei. Es werden dies die grössten Unternehmen der ATX-Beobachtungsliste sein, die nicht im Partnerkreis sind.

Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.

Inseits der Börse #5: Auslosung Aktienturnier Jänner, der Presenter ist IRW-Press (Christian Drastil, 1.1.)

Abseits der Börse #3: Mein Laufjahr 2020 brachte 2557km in Durchschnittstempo 4:44 und 202 Stunden Freude (Christian Drastil, 1.1.)

Abseits der Börse #2: Der Börsianer mit der Quarantäne-Frisur (Christian Drastil , 1.1.)

