Qualifying Aktienturnier: Virtuell Cleen Energy, Evotec, S&T und UBM qualifiziert (Christian Drastil)

Mit Wolftank Adisa (direct market plus) begrüssten wir am Freitag den bereits 41. Partner im Rahmen unserer Private Investor Relations Aktivitäten, die komplette Liste (die gelb hervorgehobenen Unternehmen) gibt es unter https://boerse-social.com/bsngine/pir . Nun ist es so, dass in der ersten April-Woche das neue Aktienturnier wie gewohnt in einem 32er-Raster mit Freilosen für die besten vier unserer Turnierrangliste startet. Wie kommuniziert haben wir folgendes entschieden: Die vier Gesetzten, weiters die grössten 20 PIR-TItel aus dem ATXPrime, sind fix dabei: Um die restlichen vier Plätze gibt es nun 1 Woche Qualifying. Wer von gestern, Schlusskurs, bis Gründonnerstag Schlusskurs unter die besten vier Titel der hier abgebildeten 17er-Liste kommt, ist im Turnier dabei. Zwischenstand unter https://boerse-social.com/tournament/qualifier .

Nach Tag 1 sind virtuell Cleen Energy, Evotec, S&T und UBM qualifiziert.

(27.03.2021)

Aktien auf dem Radar:S Immo, Semperit, Frequentis, Warimpex, Kapsch TrafficCom, Porr, Zumtobel, Rosenbauer, Flughafen Wien, Cleen Energy, EVN, FACC, Linz Textil Holding, Pierer Mobility AG, Wolford, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Uniqa, Wienerberger.

