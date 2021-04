ATX TR am Gründonnerstag nachbörslich deutlich fester; VIG, Addiko Bank und Flughafen Wien stark

Heute im http://www.boerse-social.com/gabb .

Am Gründonnerstag, 23:10 lag der der ATX TR nachbörslich mit +0.64 Prozent im Plus bei 6339 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +1.99% auf 23.1 Euro, dahinter Addiko Bank mit +1.37% auf 12.925 Euro und Flughafen Wien mit +1.11% auf 29.625 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15190 (+0.54%, Ultimo 2020: 13719).

Heute ist Karfreitag und handelsfrei. Trotzdem ein #gabb.

- ATX-Beobachtungsliste und Fixqualifikation von Cleen Energy, beaconsmind, S&T und Knaus Tabbert

- PIR-News: Rekorde an der Wiener Börse, Lenzing strukturiert um

- Ort des Tages: Frauenthal Holding AG Headquarter

- Börsegeschichte 2.4.: Vor 12 Jahren der beste Handelstag in der RBI-Geschichte

- Pünktlich zum 19. Geburtstag: Unsere Österreich-Veranlagung hat 1000 Prozent Plus

Frohe und symptomfreie Ostern!

(02.04.2021)

