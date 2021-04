Pünktlich zum 19. Geburtstag: Unsere Österreich-Veranlagung hat 1000 Prozent Plus (Depot Kommentar)

Am 4.4.2021 ist heuer Ostersonntag und handelsfrei, bis dahin wird sich an den Börsen, die gestern nachbörslich noch weiter angezogen haben, nichts mehr verändern. Der 4.4. ist für uns ein wichtiges Datum. Denn vor 19 Jahren starteten wir unsere Österreich-bezogenen Real Money Veranlagungen mit 10.000 Euro. Gestern Schluss ist der Wert erstmals über 110.000 Euro gegangen, also eine Ver11-fachung und - das ist die viel rundere Zahl - ein Plus von 1000 Prozent.

Und so ist das gelaufen: Am 4.4.2002 starteten wir mit 10.000 Euro Real Money bei brokerjet ein Depot, das knapp 10 Jahre volltransparent mit täglichem Screenshot geführt wurde. Das machte ich damals als Geschäftsführer von zunächst WirtschaftsBlatt Online und später Börse Express. Als ich mich Anfang 2012 in die Selbstständigkeit verabschiedete, konnte ich als "Externer Berater, der keine Konzession hat" das Depot nicht mehr managen. Also war es ein Jahr Buy & Hold. Im Juli 2013 wurde dann das wikifolio Stockpicking Österreich als wiederum transparente Fortsetzung gegründet. Gestartet ist das wikifolio mit jenen 65.890 Euro (das kann man als Trader fiktiv hinterlegen, hat nichts mit dem ins wikifolio investierten Geld zu tun), die aus 10.000 Euro von April 2002 bis Juli 2013 bei brokerjet wurden. Also die unmittelbare Fortsetzung. Das wiki selbst ist aktuell etwas mehr als 67 Prozent im Plus, so kam man per 1.4. Schlusskurse auf 110.089 Euro. Die Veranlagung verlief 19 Jahre volltransparent, bei wikifolio ist zb die Historie einsehbar. Es war zu jedem Zeitpunkt eine unaufgeregte Veranlagung, alle Spesen und Gebühren sind hier berücksichtigt. (DRA)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.04.)

(02.04.2021)

