Börsegeschichte 3.4.: Als RBI die schnellste Kursverdoppelung schaffte und Agrana bzw. VIG auf Low waren

03.04.1995: Low - Agrana: 4.088 Euro

03.04.1995: Low - VIG: 7.579 Euro



03.04.2009: RBI: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von RBI: 44 Tage von 18.02.2009 (Kurs 12,69) bis 03.04.2009 (Kurs 26,81)

Bisher gab es an einem 3. April 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 03.04. beträgt 0,13%. Der beste 03.04. fand im Jahr 1991 mit 2,19% statt, der schlechteste 03.04. im Jahr 2020 mit -0,84%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 03.04. so: -0,84%.

