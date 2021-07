Aktienturnier: Das sind die Achtelfinalpaarungen, die Ranglistenführenden steigen ins Turnier ein (Christian Drastil)

Um 12:10 liegt der ATX TR mit -1.04 Prozent im Minus bei 6805 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.60% auf 25.65 Euro, dahinter Warimpex mit +1.31% auf 1.3575 Euro und FACC mit +0.81% auf 9.325 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15638 ( -0.32%, Ultimo 2020: 13719).

Die grossen Sportturniere (Gratulation an Italien bzw. Novak Djokovic) sind entschieden, beim Aktienturnier presented by IRW-Press geht es ins Achtelfinale und damit auch in Richtung Gesamtwertung, was den Wanderpokal betrifft, mehr dazu dann morgen. Hier die acht Paarungen, siehe https://boerse-social.com/tournament

Palfinger vs. VIG:

Palfinger hatte in Runde 1 ein Freilos, VIG besiegte in Runde 1 Telekom Austria mit 1.08% zu -1.51%..

Palfinger ( Akt. Indikation: 36,25 /36,60, -0,48%)

VIG ( Akt. Indikation: 23,40 /23,55, -0,11%)



Wienerberger vs. VST

Wienerberger besiegte in Runde 1 Agrana mit 2.26% zu -6.18%, VST Building Technologies besiegte in Runde 1 RBI mit -1.09% zu -1.97%.

Wienerberger ( Akt. Indikation: 33,28 /33,32, -0,60%)

VST Building Technologies 0,0

S&T vs. Zumtobel

S&T besiegte in Runde 1 Erste Group mit 4.38% zu -1.52%, Zumtobel besiegte in Runde 1 Uniqa mit -0.35% zu -2.56%.

S&T ( Akt. Indikation: 20,94 /21,00, 0,43%)

Zumtobel ( Akt. Indikation: 8,61 /8,71, 0,12%)

Porr vs. Mayr-Melnhof

Porr besiegte in Runde 1 S Immo mit -0.24% zu -2.63; Mayr-Melnhof hatte in Runde 1 ein Freilos.

Porr ( Akt. Indikation: 16,40 /16,58, -0,42%)

Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 181,80 /182,60, 0,00%)

FACC vs AT&S

FACC hatte in Runde 1 ein Freilos; AT&S besiegte in Runde 1 Flughafen Wien mit 6.16% zu 3.29%.

FACC ( Akt. Indikation: 9,27 /9,37, 0,76%)

AT&S ( Akt. Indikation: 38,75 /38,80, 0,06%)



Lenzing vs. Verbund

Lenzing besiegte in Runde 1 Polytec Group mit 1.16% zu -3.40%, Verbund besiegte in Runde 1 Knaus Tabbert mit -0.74% zu -1.07%.

Lenzing ( Akt. Indikation: 103,20 /104,00, -1,33%)

Verbund ( Akt. Indikation: 80,65 /81,30, 0,65%)

Valneva vs. Addiko Bank

Valneva besiegte in Runde 1 Andritz mit -0.17% zu -3.24%, Addiko Bank besiegte in Runde 1 Immofinanz mit 4.14% zu -0.36%.

Valneva ( Akt. Indikation: 11,37 /11,39, -0,44%)

Addiko Bank ( Akt. Indikation: 13,80 /14,00, 0,36%)

Strabag vs. Post

Strabag besiegte in Runde 1 DO&CO mit -0.54% zu -4.63%, Österreichische Post hatte in Runde 1 ein Freilos.

Strabag ( Akt. Indikation: 36,60 /36,90, -0,14%)

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 45,70 /45,95, -0,05%)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.07.)

(12.07.2021)

