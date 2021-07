PIR-News: Uniqa, Marinomed, Agrana, CA Immo, Flughafen Wien, Strabag, AT&S, Research zu A1 Telekom Austria und Erste Group (Christine Petzwinkler)

Der Versicherungskonzern Uniqa wird hinsichtlich Ergebnis-Ausblick optimistischer und hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 an. Entgegen den bisherigen Erwartungen eines Ergebnisses vor Steuern etwa auf dem Niveau von 2018 (Anm. 294,6 Mio. Euro) wird sich das Ergebnis vor Steuern aufgrund verbesserter Profitabilität im versicherungstechnischen Kerngeschäft voraussichtlich im Bereich von 330 bis 350 Mio. Euro bewegen, teilt das Unternehmen mit. Für das 1. Halbjahr 2021 erwartet Uniqa ein Ergebnis vor Steuern von voraussichtlich mehr als 200 Mio. Euro.

Das börsenotierte Biotech-Unternehmen Marinomed Biotech AG hat vom Chinesischen Staatsamt für geistiges Eigentum (SIPO) das Patent für die Marinosolv-Plattform und ihre Lösungsvermittler-Eigenschaften erteilt bekommen. Das Patent schützt insbesondere Marinosolv als Verfahren zur Herstellung wässriger Lösungen therapeutisch oder kosmetisch relevanter organischer Wirkstoffe, die in Wasser nicht oder nur schwer löslich sind. Die Marinosolv-Plattform ermöglicht es, viele kaum lösliche Verbindungen in Lösung zu bringen, was neue Möglichkeiten zur präzisen Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten eröffnet. „Die Vergabe des Marinosolv-Patents in China ist eine wichtige internationale Bestätigung der Technologieplattform und unterstützt unsere kontinuierlichen Bemühungen zur weiteren Etablierung und Weiterentwicklung von Marinosolv-Produkten. Sowohl die Technologie selber als auch die Produkte aus der Marinosolv-Plattform betrachten wir als zentrale Eckpfeiler für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens“, sagte Mrinomed-CEO Andreas Grassauer. „Der chinesische Markt bietet enormes Potenzial für die Behandlung allergischer Erkrankungen und dieses Patent wird Marinomed dabei helfen, diese Chancen zu nutzen.“

Markus Mühleisen, neuer CEO der Agrana, hat im Börsenradio-Interview jene Bereiche hervorgehoben, für die er in seiner neuen Position steht, nämlich Internationalität, lange Erfahrung bei Lebensmittel und im Agrarbereich und nachhaltiges Wachstum. "Ich freue mich darauf, das bei der Agrana mit dem Team angehen zu können", sagt er. Das laufende Geschäftjahr werde noch von der Corona-Pandemie betroffen sein. Es gebe einige Verwerfungen von der Kundenseite aber auch von der Konsumenten-Absatzseite. Er hofft aber, dass sich positive Entwicklungen im 2. Halbjahr niederschlagen. "Die Nachfrage zieht an, aber wie nachhaltig das sein wird, wird sich noch zeigen", so der CEO. "Es ist noch eine hohe Unsicherheit auf der Kundenseite da, deshalb muss man - obwohl wir vorischtig optimistisch sind - eine kleine Warnung mit aussprechen", so Mühleisen. Grundsätzlich sieht er in vielen Bereichen gutes Wachstumspotenzial und kündigt auch die eine oder andere Innovation an. Wichtig ist ihm auch der Bereich Nachhaltigkeit, wo man mit Bioethanol oder dem Stärkebereich (Stichwort Bio-Plastik), eine große Chance für die Zukunft sieht. "Wir müssen agil bleiben und diszipliniert an den Ergebnissen arbeiten", schließt der neue CEO das Börsenradio-Interview ab.

CA Immo hat im Büroprojekt ZigZag im Zollhafen Mainz einen Mietvertrag mit der Pioneers Unternehmensgruppe über rund 800 m² Mietfläche abgeschlossen. Damit ist das Gebäude nunmehr zu rund 70 Prozent vermietet. Pioneers wird das ZigZag voraussichtlich zum 1. Dezember 2021 beziehen. Das Investment der CA Immo beläuft sich auf insgesamt ca. 17 Mio. Euro. Die Fertigstellung des Gebäudes ist mit Einzug aller Mieter für Ende 2021 vorgesehen.

Das Passagieraufkommen nahm am Flughafen Wien im Juni wieder etwas Fahrt auf. Die Passagierzahlen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) liegen im Juni 2021 mit minus 75,4 Prozent noch sehr deutlich unter dem Vorkrisenniveau, sind aber doch schon besser als im Mai. Die Flughafen-Wien-Gruppe hatte damit 926.278 Reisende. Der Standort Flughafen Wien verzeichnete einen Rückgang um 75,7 Prozent auf 725.230 Reisende.

AT&S hat ein neues Imagevideo vorgestellt, in dem gezeigt wird, welchen Anteil AT&S-Produkte in der Digitalisierung haben. AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer: „Jeden Tag tragen wir mit unseren Innovationen zum technologischen Fortschritt unserer Kunden und der vernetzten Welt bei. Wir haben unser Ohr am Markt, wir setzen Maßstäbe, wir bieten Lösungen - für Miniaturisierung und Modularisierung, für Leistung und Effizienz, für Sicherheit und Nachhaltigkeit. Weltoffenheit und die Gestaltung des Fortschritts treiben uns über alle Standorte und Nationalitäten hinweg an. Und genau das wird unserem neuen Imagevideo vermittelt.“ Mehrere Szenen zeigen Entwicklung und Anwendung von zukunftsträchtiger Technologie."

Das Video finden Sie unter https://www.youtube.com/watch?v=67J4FVc2cfo

Wegen der Teilnahme an einem Baukartell droht dem Baukonzern Strabag eine Geldbuße von 45,37 Mio. Euro. Den Antrag auf Verhängung der Buße habe die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) am Mittwoch beim Kartellgericht gestellt, wie es heißt. Laut Strabag würde ein Bußgeld in der beantragten Höhe keine Anpassung der Ergebnis-Guidance des Strabag SE-Konzerns erfordern, da im Konzernabschluss 2020 entsprechende Rückstellungen für das Kartellverfahren gebildet sind.

Die Analysten von Stifel stufen die A1 Telekom Austria-Aktie mit "Kaufen" und Kursziel 7,5 Euro ein. Autonomous Research bestätigt die Erste Group mit "Outperform" ein und passt das Kursziel von 41,3 auf 42,3 Euro an.

