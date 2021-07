Börsegeschichte 16.7.: Heute 22 Jahre AT&S an der Börse, der Start erfolgte in Frankfurt

16.07.1992: Binder mit IPO in Wien. Emissionserlös war 99 Mio. ATS.

16.07.1999: AT&S mit IPO in Frankfurt. Emissionserlös war 88 Mio. Euro (dazu Greenshoe 12 Mio. Euro).



Negative Serie in Tagen:

16.07.2008: Agrana: Längste negative Serie: 11 Tage (endete am 16.07.2008) zum Kalender



Negative Serie in Performance:

16.07.2008: Agrana: Schlechteste Performance Serie: -27.02% (11 Tage von Kurs 17.3 Euro auf 12.625 Euro, die Serie endete am 16.07.2008), ein Alpha von -17.20 zum ATX TR

Bisher gab es an einem 16. Juli 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 16.07. beträgt 0,12%. Der beste 16.07. fand im Jahr 2009 mit 1,50% statt, der schlechteste 16.07. im Jahr 2010 mit -1,88%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 16.07. so: -0,39%.

(16.07.2021)

