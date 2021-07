Aktienturnier: Vor den Viertelfinali gibt es eine 1. Entscheidung (Christian Drastil)

Um 10:57 liegt der ATX TR mit -1.64 Prozent im Minus bei 6689 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Rosenbauer mit +1.18% auf 51.6 Euro, dahinter Frequentis mit +0.82% auf 24.6 Euro und Flughafen Wien mit +0.43% auf 28.925 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15250 ( -1.87%, Ultimo 2020: 13719).

Beim Aktienturnier presented by IRW-Press startet heute das Viertelfinale und am letzten Tag des Achtelfinales ist eine kleine Entscheidung bzgl. Gesamtwertung gefallen, siehe unten. Aber zunächst die vier Paarungen, siehe https://boerse-social.com/tournament

VIG vs. VST

VIG besiegte in Runde 1 Telekom Austria mit 1.08% zu -1.51% und in Runde 2 Palfinger mit -1.06% zu -1.50%. VST Building Technologies besiegte in Runde 1 RBI mit -1.09% zu -1.97% und in Runde 2 Wienerberger mit 0.00% zu -1.01%.

VIG ( Akt. Indikation: 22,80 /22,95, -1,61%)

VST Building Technologies ( Akt. Indikation: 0,00 /0,00, -100,00%)

S&T vs. Mayr-Melnhof

S&T besiegte in Runde 1 Erste Group mit 4.38% zu -1.52% und in Runde 2 Zumtobel mit 1.28% zu -0.12%. Mayr-Melnhof hatte in Runde 1 ein Freilos und besiegte in Runde 2 Porr mit -1.98% zu -5.56%.

S&T ( Akt. Indikation: 20,14 /20,16, -1,99%)

Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 177,00 /177,60, -0,73%)

FACC vs. Verbund

FACC hatte in Runde 1 ein Freilos und besiegte in Runde 2 AT&S mit 0.86% zu -1.03%. Verbund besiegte in Runde 1 Knaus Tabbert mit -0.74% zu -1.07% und in Runde 2 Lenzing mit 0.44% zu -2.48%.

FACC ( Akt. Indikation: 8,94 /8,97, -4,02%)

Verbund ( Akt. Indikation: 79,30 /79,50, -1,73%)

Addiko Bank vs. Österreichische Post

Addiko Bank besiegte in Runde 1 Immofinanz mit 4.14% zu -0.36% und in Runde 2 Valneva mit -1.81% zu -4.80%.Österreichische Post hatte in Runde 1 ein Freilos und besiegte in Runde 2 Strabag mit 2.84% zu -2.85%.

Addiko Bank ( Akt. Indikation: 13,35 /13,60, -0,92%)

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 46,50 /46,80, -1,06%)

Palfinger 45 Österreichische Post 44 FACC 41 Mayr-Melnhof 36

Hier nochmal der Stand nach sieben Turnieren, der Sieger eines Turniers bekommt 15 Punkte, der zweite Finalist 10 Punkte, Halbfinalisten 6 Punkte, Viertelfinalisten 3 Punkte und Achtelfinalisten einen Punkt. Die Nr. 1 Palfinger ist im Achtelfinale ausgeschieden und wird nach diesem Turnier nun bei 46 Punkten halten. Damit ist klar, dass die Österreichische Post an Palfinger vorbeiziehen wird, weil der Viertelfinaleinzug 3 Punkte bringt und man damit nach dem Turnier bei mindestes 47 Punkten liegen wird. Aber auch FACC und Mayr-Melnhof sind weiter und haben je nach Turnierverlauf die Chance auf den Nr. 1-Spot. Fix ist damit weiters, dass der Wanderpokal noch nicht fix vergeben ist, darauf hätte nur Palfinger mit Titelverteidigung die Chance gehabt.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.07.)

(19.07.2021)

Akt. Indikation: 13.20 / 13.40

Uhrzeit: 16:14:33

Veränderung zu letztem SK: -2.21%

Letzter SK: 13.60 ( 0.37%)

Akt. Indikation: 8.75 / 8.77

Uhrzeit: 16:14:51

Veränderung zu letztem SK: -6.11%

Letzter SK: 9.33 ( 1.63%)

Akt. Indikation: 177.60 / 178.60

Uhrzeit: 15:56:30

Veränderung zu letztem SK: -0.28%

Letzter SK: 178.60 ( -0.67%)

Akt. Indikation: 45.85 / 46.15

Uhrzeit: 16:14:56

Veränderung zu letztem SK: -2.44%

Letzter SK: 47.15 ( 0.43%)

Akt. Indikation: 20.02 / 20.06

Uhrzeit: 16:17:14

Veränderung zu letztem SK: -2.53%

Letzter SK: 20.56 ( 0.29%)

Akt. Indikation: 80.20 / 80.35

Uhrzeit: 16:17:30

Veränderung zu letztem SK: -0.65%

Letzter SK: 80.80 ( 1.00%)

Akt. Indikation: 22.60 / 22.75

Uhrzeit: 16:08:22

Veränderung zu letztem SK: -2.47%

Letzter SK: 23.25 ( -0.43%)

Österreichische Post Geschäftsbericht 2020





