VST vs. S&T und Verbund vs. Addiko Bank im Aktienturnier-Semifnale, Post neue Nr. 1 der Ranglste (Christian Drastil)

Um 11:45 liegt der ATX TR mit +0.32 Prozent im Plus bei 6931 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Addiko Bank mit +4.20% auf 14.275 Euro, dahinter Frequentis mit +3.97% auf 24.85 Euro und Porr mit +1.93% auf 16.35 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15589 ( -0.52%, Ultimo 2020: 13719).

Ab heute laufen 3 Tage Semifinale im 8. Aktienturnier by IRW Press. Am Donnerstag und Freitag wird dann das Finale ausgetragen. Hier die beiden Semifinals.

VST vs. S&T

VST Building Technologies besiegte in Runde 1 RBI mit -1.09% zu -1.97%, in Runde 2 Wienerberger mit 0.00% zu -1.01%. In Runde 3 reichte gegen die VIG ein 0.00% zu -0.65%.

S&T besiegte in Runde 1 Erste Group mit 4.38% zu -1.52%, in Runde 2 Zumtobel mit 1.28% zu -0.12% und in Runde 3 Mayr-Melnhof mit 1.17% zu 0.34%.

VST Building Technologies 0,0

S&T ( Akt. Indikation: 20,84 /20,88, 1,16%)

Verbund vs. Addiko Bank

Verbund besiegte in Runde 1 Knaus Tabbert mit -0.74% zu -1.07%, in Runde 2 Lenzing mit 0.44% zu -2.48% und in Runde 3 FACC mit 4.27% zu -10.72%.

Addiko Bank besiegte in Runde 1 Immofinanz mit 4.14% zu -0.36%, in Runde 2 Valneva mit -1.81% zu -4.80% und in Runde 3 Österreichische Post mit 0.74% zu -2.12%.

Verbund ( Akt. Indikation: 84,30 /84,45, 0,15%)

Addiko Bank ( Akt. Indikation: 14,15 /14,40, 4,20%)

Palfinger 46 (+ 1 von 45) Österreichische Post 47 (+ 3 von 44) FACC 44 (+3 von 41) Mayr-Melnhof 39 (+3 von 36)

Hier schon der Stand der Rangliste nach diesem 8. Turnier, der Sieger eines Turniers bekommt 15 Punkte, der zweite Finalist 10 Punkte, Halbfinalisten 6 Punkte, Viertelfinalisten 3 Punkte und Achtelfinalisten einen Punkt. Die bisherige Nr. 1 Palfinger war im Achtelfinale ausgeschieden, die Nummern 2 (Post), 3 (FACC) und 4 (Mayr-Melnhof) im Viertelfinale. Palfinger bekommt einen Punkt und die anderen drei jeweils 3 Punkte. Von den vier Semifinalisten kann keiner vorbei, Der Verbund hat 17 Punkte, kann mit Sieg auf maximal 32 Punkte kommen. Der Verbund (gerade auf All-time-High) hat aber die Chance, als 1. Unternehmen zwei Wanderpokale (jener für den MA200 steht ja schon beim Verbund) ins Office zu bekommen. Interessant ist auch der direct market Wert VST, der mit Nullvertänderungen in einer Konsolidierungsphase des Markts bisher gut durchkommt.

https://boerse-social.com/tournament

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.07.)

(26.07.2021)

Akt. Indikation: 14.30 / 14.50

Uhrzeit: 14:16:22

Veränderung zu letztem SK: 5.11%

Letzter SK: 13.70 ( -0.72%)

Akt. Indikation: 20.86 / 20.90

Uhrzeit: 14:39:45

Veränderung zu letztem SK: 1.26%

Letzter SK: 20.62 ( -0.58%)

Akt. Indikation: 84.35 / 84.55

Uhrzeit: 14:39:47

Veränderung zu letztem SK: 0.24%

Letzter SK: 84.25 ( 1.08%)

Bildnachweis

1. Mirna Jukic zeigt anlässlich eines Treffens für die in Kürze startende Seite sportgeschichte.at auch den gerade eingetroffenen Pokal für das Aktienturnier





Aktien auf dem Radar:CA Immo, Wienerberger, Uniqa, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Frequentis, Verbund, ATX, ATX Prime, ATX TR, Bawag, DO&CO, Erste Group, EVN, SBO, Wiener Privatbank, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Immofinanz, Bechtle, UBM, Nvidia, BioNTech, Strabag, S&T.

Random Partner Zumtobel

Die Zumtobel Gruppe ist ein international führender Anbieter ganzheitlicher Lichtlösungen. Seit über 50 Jahren entwickelt Zumtobel innovative und individuelle Lichtlösungen und bietet ein umfassendes Spektrum an hochwertigen Leuchten und Lichtsteuerungssystemen für unterschiedliche Anwendungsbereiche der Gebäudebeleuchtung >> Besuchen Sie 65 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» PIR-News: Strabag, Andritz, CA Immo, Lenzing, Research zu Fabasoft und R...

» VST vs. S&T und Verbund vs. Addiko Bank im Aktienturnier-Semifnale, Post...

» Voquz Labs präsentiert als 36. Unternehmen in der Austrian Visual ...

» Sager des Tages: Tiemon Kiesenhofer über Anna Kiesenhofer (Christia...

» ATX TR zu Mittag im Plus: Addiko Bank, Frequentis und Porr gesucht

» Martin Kögel läutet die Opening Bell für Montag #chooseoptimism

» Investier in die Börse und Ballaststoffe für ein langes sorgenfreies Leb...

» Retractable Technologies als Short Squeeze-Kandidat: schlummert hier ein...

» ATX-Trends: FACC, Addiko, Rosenbauer, Do&Co, Warimpex ...

» #althangrund: Initiative Gesunde Luft am Althangrund (Christoph Weißenbä...