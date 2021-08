Schaut mal, das Patent für die Wiener Börse (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

Folgendes postete die WIener Börse heute: "As early as 1761, Empress Maria Theresa granted a patent for the establishment of a stock exchange in Vienna. However, it would take another ten years until the first trading day on 2 September 1771. Remarkable: In all those years, the fundamental mission and values have remained the same – the Vienna Stock Exchange creates trust and transparency."





