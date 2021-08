PIR-News: Lenzing, Andritz, AT&S, Research zu Andritz, Verbund, RHI Magnesita und Polytec (Christine Petzwinkler)

Lenzing hat die Umsätze im 1. Halbjahr 2021 aufgrund höherer Viscose-Preise um 27,5 Prozent auf 1,03 Mrd. Euro erhöht. Der Fokus auf holzbasierte Spezialfasern wirkte sich ebenfalls positiv auf die Umsatzentwicklung aus; der Anteil der Spezialfasern am Faserumsatz erhöhte sich in der Berichtsperiode auf 72,8 Prozent. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) erreichte im 1. Halbjahr 2021 einen Wert von 217,8 Mio. Euro (nach 95,6 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2020). Die EBITDA-Marge erhöhte sich von 11,8 Prozent auf 21,1 Prozent. Das Periodenergebnis lag bei 96,1 Mio. Euro (nach - 14,4 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2020). Lenzing geht weiterhin von einem steigenden Bedarf an nachhaltigen Fasern für die Textil- und Bekleidungsindustrie sowie die Hygiene- und Medizinbranche aus. Dieser Trend dürfte sich, nicht zuletzt auch aufgrund diverser Gesetzesinitiativen, auch nach der Covid-19-Pandemie ungebremst fortsetzen. Das Unternehmen erwartet für 2021 (wie vor einigen Tagen bereits mitgeteilt), dass das EBITDA mindestens auf einem Niveau von 360 Mio. Euro liegen wird.

Die Baader-Analysten sehen die endgültigen Ergebnisse von Lenzing für das 2. Quartal 21 sowie die angehobene Prognose für 2021 und den positiven Kommentar zum Geschäftsumfeld als Bestätigung für ihre bullishe Einstellung. Die Aktie bleibt ein Top Pick der Baader Analysten (Buy, Kursziel 149,0 Euro.

Für die Analysten von Raiffeisen Research haben die Halbjahresergebnisse von Lenzing die bereits vorab bekanntgegebenen, sehr guten Zahlen weiter untermauert. Die Unternehmensleitung sei bekannt dafür, konservative Gewinnerwartungen zu geben. Deswegen, und angesichts der guten Halbjahreszahlen sehen die Analysten keinen Grund zur Sorge. Ihre Empfehlung lautet "Kauf".

Andritz erhielt vom staatlichen Energieversorger North Eastern Electric Power Corporation Ltd. (NEEPCO Ltd.) den Auftrag zur kompletten Rehabilitation der elektromechanischen Ausrüstung des 200-MW-Wasserkraftwerks Kopili in Indien. Das Projekt wird voraussichtlich bis zum dritten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Der Andritz-Lieferumfang umfasst Design und Engineering, Fertigung, Transport zum Projektstandort, Montageüberwachung, Installation und Test sowie die Inbetriebnahme der gesamten elektromechanischen Ausrüstung, die im Krafthaus des Wasserkraftwerks Kopili installiert wird.

AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer hat nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen zum 1. Quartal mit Börsenradio gesprochen. Auf eine Frage zu den Auswirkungen des Halbleiter-Mangels erklärt der CEO: "Der Chipmangel bedeutet, dass der Bedarf sehr hoch ist, was wiederum die Nachfrage nach unseren Produkten unterstützt. Auf der anderen Seite ist es auch, speziell in der Automobil-Industrie, eine gewisse Bremse für die Erholung nach der Covid-Krise. Wir hätten in unserem Automobil-Segment sicher eine bessere Situation, wenn es diesen Chipmangel nicht gebe". Gerstenmayer geht davon aus, dass sich dieses Problem erst in den nächsten ein bis zwei Jahren lösen wird. Der Bedarf an Substraten bei den Mikroprozessoren ist laut Gerstenmayer ungebrochen hoch, es liegt eine Unterversorgung im Markt vor. Daher sei es wichtig, dass es gelungen ist, Maschinen in Chongqing trotz Covid schneller als erwartet in Betrieb zu nehmen. "Wir gehen in Chongqing sukzessive vor, um den Output des Standortes weiter erhöhen". Mit einem negativen Konzernergebnis im Q1 kann man laut Gerstenmayer nicht ganz zufrieden sein, "aber das Q1 ist low-season bei den mobilen Endgeräten, neue Produkte sind in Vorbereitung und beginnen erst später im Jahr zu rampen", erklärt er. Zudem gab es massive Einwirkungen aus den Währungskursen, so der CEO. Speziell der US-Dollar sei schwach gewesen. Und auch die Ramp-Kosten aus der Fabrik in Chongqing fallen im Q1 ins Gewicht.

Research: Die Analysten von Morgan Stanley bestätigen die Equalweight-Empfehlung für Andritz und erhöhen das Kursziel von 51,0 auf 52,0 Euro. HSBC bestätigt Andritz mit "Kaufen" und hebt das Kursziel von 51,0 auf 54,0 Euro an, M.M. Warburg bleibt beim "Halten" und erhöht das Kursziel für die Andritz-Aktie von 45,0 auf 48,0 Euro. Barclays bestätigt Verbund mit "Overweight" und erhöht das Kursziel von 80,0 auf 85,0 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank bleiben bei Verbund auf "Buy" und heben das Kursziel von 68,0 auf 85,0 Euro an. Stifel bekräftigt die Kauf-Empfehlung für RHI Magnesita und erhöht das Kursziel von 4750 auf 5100 Pence. Die Analysten der Baader Bank haben keinen Zweifel, dass Polytec, neben negativen Auswirkungen auf Produktabrufe der OEMs aufgrund der Halbleiterknappheit, derzeit auch mit Gegenwind durch Lieferengpässe (u.a. Polypropylen und Glasfaser) sowie entsprechend starken Materialpreissteigerungen konfrontiert ist. Sie erwarten daher mit einem EBIT von 4,8 Mio. Euro im 2. Quartal (Zahlenvorlage am 12. August) einen schwächeren Wert als im 1. Quartal (6,7 Mio.). Nach Meinung der Analysten könnte es schwierig werden, die ambitionierte Guidance von einem EBIT in Höhe von rund 35 Mio. Euro vollständig zu erreichen. Um auf der konservativen Seite zu sein haben die Baader-Analysten ihre EBIT-Prognose für 2021 von 34,7 Mio. Euro auf 31 Mio. Euro reduziert. Hinsichtlich der mittelfristigen Perspektiven sind sie weiterhin sehr zuversichtlich. Sobald sich die Materiallage normalisiert und/oder Polytec höhere Kosten an seine Kunden weitergeben könne, werden sich die Margen deutlich verbessern, so die Analysten. Sie bekräftigen ihre Kaufempfehlung für Polytec und das Kursziel von 16,00 Euro. Die Bewertung ist laut Analysten sehr attraktiv und bietet einen hohen Abschlag gegenüber dem europäischen Automobilzulieferer-Universum. Polytec bleibt einer der Baader Top Picks.

