PIR-News zu Valneva, VIG, Frequentis, Research zu Do&CO, Wienerberger, Uniqa, Mayr-Melnhof (Christine Petzwinkler)

Der österreichisch/französische Impfstoffhersteller Valneva hat in UK die Zulassung seines COVID-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 eingeleitet. VLA2001 ist ein inaktivierter, adjuvantierter Impfstoffkandidat und der einzige Impfstoffkandidat dieses Typs, der sich derzeit in klinischen Studien in Europa befindet. VLA2001 wird derzeit in Großbritannien in einer zulassungsrelevanten Phase-3-Studie „Cov-Compare“ (VLA2001-301) untersucht, für die Anfang des 4. Quartals Topline-Ergebnisse erwartet werden. Vorbehaltlich positiver Cov-Compare-Daten und der Überprüfung der Gesundheits-Agentur MHRA, geht Valneva davon aus, dass die erste Zulassung noch vor Ende 2021 erteilt werden könnte. Im September 2020 kündigte Valneva eine Zusammenarbeit mit der britischen Regierung an, die die Option hat, bis 2025 bis zu 190 Millionen Dosen zu kaufen. Bisher hat die britische Regierung 100 Millionen Dosen für die Lieferung in den Jahren 2021 und 2022 bestellt.

Die VIG / C-Quadrat TFI S.A., ein Joint Venture der Vienna Insurance Group (VIG) und der C-Quadrat Investment Group, hat die Genehmigung der polnischen Finanzaufsicht erhalten und beginnt mit dem Angebot von offenen Investmentfonds und Sparprodukten, mit Fokus auf breite und moderne Lösungen in Polen. Die VIG-Gruppe hält 51 Prozent und die C-Quadrat Investment Group 49 Prozent der Anteile an der Gesellschaft.

Frequentis startet eine Kooperation mit dem Startup Ondewo, einem Entwickler von Algorithmen für künstliche Intelligenz. Das Unternehmen vesetzt Maschinen in die Lage, sich mit Menschen in natürlicher Sprache zu unterhalten. Die beiden Unternehmen kombinieren dabei Nischenkompetenz mit KI-Wissen in sicherheitskritischen Umgebungen und haben einen KI-Prototypen für Spracherkennung und natürliches Sprachverständnis entwickelt, der in Notrufzentralen eingesetzt werden soll, um Leben zu retten: Künstliche Intelligenz versteht die Nachricht des Anrufers in Millisekunden und erkennt mithilfe der von Ondewo entwickelten Call Center KI-Plattform die Eckdaten zum Notfall - wie Zeit, Ort, beteiligte Personen oder Art des Unfalls.

Research: Die Analysten von Jefferies stufen Do&Co neu mit "Buy" und Kursziel 102,0 Euro ein. Kepler Cheuvreux bestätigt Uniqa mit "Halten" und erhöht das Kursziel von 7,5 auf 8,0 Euro. Die Deutsche Bank bleibt bei Wienerberger auf "Kaufen" und passt das Kursziel von 35,0 auf 40,0 Euro an. Die Wiener Privatbank bestätigt Wienerberger ebenso mit "Kaufen" und hebt das Kursziel von 36,5 auf 41,0 Euro an. Kepler Cheuvreux bekräftigt das Hold-Rating für die Mayr-Melnhof-Aktie und nimmt das Kursziel von 195,0 auf 190,0 Euro zurück.

