PIR-News zu Porr, CA Immo, Marinomed, UBM, Research zu Flughafen und UBM (Christine Petzwinkler)

Die Baugesellschaft Porr hat die Produktionsleistung im Halbjahr um 9,8 Prozent auf 2.496 Mio. Euro gesteigert. Der Heimmarkt Österreich wies mit 46,5 Prozent den größten Teil dabei aus. Der Auftragsbestand mit 7.848 Mio. Euro ist laut Porr "so hoch wie nie zuvor". Das Ergebnis vor Steuern (EBT) drehte ins Positive und lag bei 11,5 Mio. Euro (vs. -26,6 Mio. Euro). Das Periodenergebnis liegt bei 8,6 Mio. Euro (vs. 22,7 Mio. Euro). Auf Basis der guten Ergebnisentwicklung im 1. Halbjahr 2021 erwartet der Vorstand für 2021 weiterhin eine Produktionsleistung von 5,3 Mrd. bis 5,5 Mrd. Euro sowie eine positive EBT-Marge von +1,3 Prozent bis +1,5 Prozent. Einflussfaktoren können neben Covid auch das Kartellverfahren in Österreich, bei dem die Bundeswettbewerbsbehörde der Porr und einer Vielzahl anderer Bauunternehmen wettbewerbswidrige Absprachen vorwirft, sein, so die Gesellschaft. Es seien im Laufe der letzten Jahre Vorsorgen im Hinblick auf diese Geldbuße gebildet worden, wobei nicht sicher sei, ob diese Vorsorgen ausreichend sind, so die Porr.

Die CA Immo hat im Halbjahr ein Konzernergebnis von 171,3 Mio. Euro erreicht (Vorjahreswert: 44,7 Mio. Euro). Die Gesellschaft hat im Vergleich zum Vorjahr "ein signifikant höheres Neubewertungsergebnis" in Höhe von 195,3 Mio. Euro (30.6.2020: –27,0 Mio. Euro) zu Buche stehen. Zur positiven Neubewertung des Entwicklungsprojektes „Upbeat“ in Berlin, das im März 2021 noch vor Baustart vollständig vermietet werden konnte, summierten sich im 2. Quartal weitere Neubewertungsgewinne, die vor allem auf die anhaltend starke Investorennachfrage nach erstklassigen Büroimmobilien in zentralen Lagen in München und Berlin zurückzuführen sei, so das Unternehmen. Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) lag mit 310,8 Mio. Euro ebenso über dem Vorjahresergebnis (30.6.2020: 60,7 Mio. Euro), im Wesentlichen bedingt durch das höhere Neubewertungsergebnis. Der FFO I liegt nahezu unverändert zur Vorjahresperiode bei 68,5 Mio. Euro (30.6.2020: 68,2 Mio. Euro).

Die Analysten von Raiffeisen Research haben insgesamt haben "einen leicht positiven Eindruck von den Ergebnissen aufgrund der stärker als erwarteten Neubewertungseffekte", wie sie in einer Kurzmitteilung schreiben. Dies werde durch den weiteren Anstieg der Leerstandsquote in CEE etwas kompensiert, der die Stimmung etwas trübt und auf längere Wiedervermietungszeiten in der Region hinweisen würde, so die Experten.

Marinomed im VCM-Starterpaket: Am Wochenende findet der 38. Vienna City Marathon statt. Im Starter-Bag findet sich in diesem Jahr der Marinomed-Nasenspray Coldamaris plus, der von den Teilnehmern vor dem Start und nach dem Rennen angewendet werden kann. Coldamaris plus bildet auf der Nasenschleimhaut einen schützenden Feuchtigkeitsfilm gegen Viren (wie Rhino- und Coronaviren). Die enthaltene Carragelose® umhüllt Erkältungsviren und verhindert deren Anhaften an der Schleimhaut. Dadurch wird die Vermehrung und Verbreitung von Viren verhindert. Auch wenn Coldamaris eine Infektion mit SARS-CoV-2 nicht vollständig verhindert, kann es das Risiko einer Infektion und Virusverbreitung stark reduzieren und ist daher ein wichtiger Beitrag zu den Präventionsmaßnahmen. Der Nasenspray enthält keine Konservierungsstoffe und keine Inhaltsstoffe, die auf der Anti-Doping Verbotsliste stehen.

Im Interview mit Börsenradio sagte UBM-Chef Thomas G. Winkler, dass er davon ausgeht, dass sich die Preisunterschiede aus der "normalen" und nachhaltigen Bauweise durch Standardisierungen kompeniseren werden. UBM setzt bekanntlich auf Holzbauweise, was in der Belegschaft laut CEO Winkler einen großen Enthusiasmus ausgelöst habe. Die Teile für die Holzbauweise würden in Fabriken vorgefertigt, sämtliche Verrohrunen und Anschlüsse seien bereits in den Fertigteilen integriert, was insgesamt zu mehr Effizienz und weniger Abfällen führe. Auch die LKW-Fahrten zur Baustelle würden sich dadurch reduzieren, erklärt er. Die Holzpreise seien mittlerweile wieder zurückgekommen, andere Preise seien aufgrund von Supplychain-Themen noch höher. Mittlerweile besteht die Pipeline der UBM zu 90 Prozent aus Residential (Wohnen und Büro), zehn Prozent aus Hotels. Im Hotelgeschäft müsse man noch auf "bessere Zeiten" warten, so der CEO. Speziell die Geschäftsreisefrequenz sei noch schwach. In München hat UBM zuletzt mehrere Projekte erworben, aus dem Bogner-Headquarter sollen nachhaltige Wohneinheiten errichtet werden. Auch in anderen deutschen Städten soll gekauft werden, wie Winkler gegenüber Börsenradio ankündigt.

Research: Raiffeisen Research stuft die Flughafen Wien-Aktie von Halten auf Kaufen hoch und erhöht das Kursziel von 34,0 auf 35,0 Euro. SRC Research hebt das Kursziel für UBM von 53,0 Euro auf 55,0 Euro an und bestätigt das Buy-Rating. Die SRC-Analysten erwarten infolge der guten Cash Ausstattung weitere lukrative Projektakquisitionen in der zweiten Jahreshälfte und vielleicht auch bei den Forward Sales weiteren News Flow, der die Kursentwicklung neben dem positiven Halbjahresbild begünstigen könnte.

