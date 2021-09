» Börsegeschichte 24.9.: Extremes zu Do&Co, Indexumstellungen

Indexumstellungen:

24.09.2007: AUA (zum 2. Mal) , Schöller Bleckmann (zum 2. Mal) kommen in den ATX, Uniqa, EVN scheiden aus dem ATX aus zum Kalender

24.09.2012: AMAG kommt in den ATX, Zumtobel scheidet aus dem ATX aus zum Kalender

24.09.2018: DO & CO (zum 2. Mal) kommt in den ATX, Porr scheidet aus dem ATX aus zum Kalender



over MA200:

24.09.2015: DO&CO: Am längsten über MA200: 597 Tage (endete am: 24.09.2015)

Bisher gab es an einem 24. September 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformanceam 24.09. beträgt -0,34%. Der beste 24.09. fand im Jahr 2010 mit 1,48% statt, der schlechteste 24.09. im Jahr 2002 mit -1,79%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 24.09. so: -0,44%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.09.)

(24.09.2021)

