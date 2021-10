PIR-News zu Verbund-CEO appelliert, des weiteren News zu Pierer Mobility, Wienerberger, VST, Knaus Tabbert  (Christine Petzwinkler)

Österreich will bekanntlich bis 2040 klimaneutral sein, bis 2030 hat man sich hierzulande das Ziel einer vollständig erneuerbaren Stromerzeugung vorgenommen. Für die Energiewirtschaft ist diese Zeit in Anbetracht der notwendigen Investitionen in die Erzeugung von erneuerbarer Energie, aber auch in den Netzausbau und Energie-Speichermöglichkeiten sehr knapp bemessen. Daher appelliert Verbund CEO Michael Strugl an die gesamte Gesellschaft für mehr Akzeptanz hinsichtlich der notwendigen Maßnahmen, um die Klimaziele zu erreichen. "Es ist ein gesellschaftlicher Schulterschluss notwendig, wir alle brauchen diese Energiewende. Hier geht es sowohl um den Klimawandel aber auch um einen Meinungswandel", plädierte Strugl am Mittwoch bei einem Gespräch. Lange Genehmigungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfungen, teils nicht ausreichende regulatorische Rahmenbedingungen, Diskussionen über Ästethik und Raumordnung würden es nach wie vor erschweren, Projekte in einem akzeptablen Zeitrahmen umzusetzen. "Wenn wir die Klimaziele nicht schaffen, dann sind wir mit anderen Angelegenheiten wie etwa Ästethik oder Raumordnung konfrontiert, nämlich mit den Auswirkungen von noch mehr Naturkatastrophen und Wetterextremen", ermahnt Strugl. Daher wünscht er sich von allen Beteiligten mehr Mut zu Entscheidungen. "Ein Umdenken ist dringed notwendig", fordert Strugl.

Pierer und Bajaj unterfertigten nun die Verträge zur bereits angekündigten Vereinfachung der Beteiligungsstruktur. In einem ersten Schritt hat BAIHBV ein Aktienpaket im Ausmaß von 46,5 Prozent (von insgesamt rund 48 Prozent) an der KTM AG in die von der Pierer-Gruppe gehaltene PTW Holding AG (Mehrheitsaktionärin der Pierer Mobility AG) eingebracht. In einem zweiten Schritt wird das nunmehr von der PTW Holding AG gehaltene 46,5 Prozent KTM-Aktienpaket im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in die Pierer Mobility AG gegen Gewährung neuer Aktien (es werden 11.257.861 junge Aktien zu einem Ausgabebetrag von 79,50 Euro pro Aktie ausgegeben). Nach Durchführung dieser Transaktion erhöht sich die Beteiligung der Pierer Mobility AG an der operativen KTM AG von derzeit rund 51,7 auf rund 98,2 Prozent.

Wienerberger-CEO Heimo Scheuch hat am 28. September 5000 Aktien zu je 29,8 Euro erworben, wie aus einer Veröffentlihcung hervorgeht. In Summe hat er 149.000 Euro investiert.

Vorstands-Wechsel bei der börsengelisteten VST Building Technologies AG: Der Aufsichtsrat hat Gerhard Kornfeld zum neuen Vorstand bestellt. Er wird sein Amt zum 1. November 2021 antreten. Bis zu seinem Amtsantritt bleiben die derzeitigen Vorstände, Bernd Ackerl und Kamil Kowalewski, im Amt. Ihre Verträge laufen plangemäß zum 31. Oktober 2021 aus. Beide werden ab November 2021 weiterhin beratend für VST tätig sein, wie es heißt.

Wegen zunehmender Materialknappheit entlang der Lieferkette nimmt der Reisemobil-Hersteller Knaus-Tabbert die Prognose für Umsatz und Ergebnismarge für das Geschäftsjahr 2021 zurück und muss auch die Produktionslinien für Wohnmobile an den Standorten in Jandelsbrunn (Deutschland) und Nagyoroszi (Ungarn) im 4. Quartal für voraussichtlich zumindest zwei Wochen stoppen. Angesichts der Dynamik der Entwicklungen in Zusammenhang mit Lieferschwierigkeiten könne eine neue Prognose hinsichtlich des Umsatzes und des bereinigten EBITDA für das Geschäftsjahr 2021 und somit auf die Geschäftsentwicklung von Knaus Tabbert erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die bisherige Prognose war zuletzt am 11. August 2021 bestätigt worden - darin ging das Unternehmen von einer Umsatzsteigerung im unteren Bereich von 20 bis 22 Prozent sowie einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 8 Prozent aus. "Die mittelfristige Wachstumserwartung ist hiervon nicht betroffen", betont das Unternehmen.

