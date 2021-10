Börsegeschichte 6.10: Alles Gute Kurt Stiassny und Extremes zu Palfinger, Bawag, Frequentis , Telekom Austria

Geburtstage:

06.10.1950: Kurt Stiassny (Ex-UIAG)



Extrema:

06.10.2014: Flop 1: Palfinger: -17.7083% - [Flop 2: -15.4% (07.10.2008), Flop 3: -11.65% (08.10.2008)] zum Kalender



under MA200:

06.10.2020: Bawag: Am längsten unter MA200: 214 Tage (endete am: 06.10.2020) zum Kalender

06.10.2020: Frequentis: Am längsten unter MA200: 130 Tage (endete am: 06.10.2020) zum Kalender



Positive Serie in Performance:

06.10.2011: Telekom Austria: Beste Performance Serie: 21.12% (9 Tage - endete am 06.10.2011)

Bisher gab es an einem 6. Oktober 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 06.10. beträgt 0,21%. Der beste 06.10. fand im Jahr 2009 mit 4,43%statt, der schlechteste 06.10. im Jahr 2008 mit -8,22%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 06.10. so: 2,44%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.10.)

(06.10.2021)

Bildnachweis

1. #boersegeschichte 2006: bene gewinnt den VC/PE-Award: Herbert Roth (GEP), Kurt Stiassny (UIAG), Frank Wiegmann (bene). Ende 2006 geht bene dann an die Wiener Börse >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Strabag.

