PIR-News: Akquisitionen bei Palfinger und Wienerberger, neuer Kunde bei beaconsmind, Research zu Andritz, Änderungen auf der Raiffeisen Top Picks-Liste (Christine Petzwinkler)

Wienerberger erwirbt den belgischen Hersteller von Ziegelwand- und Betonelementen Struxura. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 25 Mitarbeiter an zwei Standorten und erwirtschaftet einen Umsatz von ca. 8 Mio. Euro und betreibt zwei Produktionsstandorte in Westflandern. Struxura setzt im Fertigungsbereich auf ein skalierbares, BIM (Building Information Modeling) integriertes Sortiment mit einer guten Erfolgsbilanz. Die keramischen Fertigteilwände werden in einem computergesteuerten und vollautomatischen Prozess in Poperinge, Westflandern, hergestellt. Mit Struxura will Wienerberger künftig die Position am bestehenden Absatzmarkt weiter ausbauen. Gleichzeitig bieten sich hier nun auch zusätzliche Chancen für ein Marktwachstum bei öffentlichen Ausschreibungen mit mittelhohen Gebäuden und innerstädtischen Projekten, bei denen Schnelligkeit und Qualität der Ausführung von großer Bedeutung sind, betont Wienerberger.

Das Marinegeschäft von Palfinger hat die Offshore Passenger Transfer System (OPTS)-Technologie von Lift2Work erworben. Das in Rotterdam ansässige Unternehmen sorgt für einen reibungslosen Transport von Schiffen zu Offshore-Plattformen und hat eine neue Art des Offshore-Zugangs eingeführt. Technisch wird das OPTS auf verschiedenen Achsen kompensiert, um Wellen zu absorbieren. Palfinger erwartet, dass dieser Bedarf in den kommenden Jahren aufgrund des verstärkten Ausbaus der öffentlichen Infrastruktur – insbesondere in der Offshore-Windindustrie – und der Stilllegungsaktivitäten im Offshore-Öl- und Gassektor weiter steigen wird. „Diese Entwicklungen sind wichtige Treiber für die weltweite Energiewende“, meint Palfinger CEO Andreas Klauser.

Die an der Wiener Börse gelistete beaconsmind, ein SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM), hat wenige Monate nach Markteintritt den ersten Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das Modehandelshaus Maison-B-More, gewinnen können. Maison-B-More wird die Software-Suite von beaconsmind und die Bluetooth-Beacon-Hardware in den Geschäften einsetzen.

Research: Morgan Stanley bestätigt das Equalweight-Rating für Andritz und erhöht das Kursziel von 52,0 auf 54,0 Euro. Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihre Top Picks-Liste überarbeitet. Entfernt werden Wienerberger und EVN. Während sich der Ziegelhersteller mit höheren Energiekosten konfrontiert sieht, wird der niederösterreichische Energieversorger die zuletzt stark gestiegenen Gaspreise erst mit einer gewissen Verzögerung an seine Kunden weiterreichen können, erklären die Analysten.

Andritz ( Akt. Indikation: 46,08 /46,14, -1,56%)

Wienerberger ( Akt. Indikation: 28,36 /28,42, -2,37%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.10.)

(06.10.2021)

Akt. Indikation: 46.56 / 46.64

Uhrzeit: 14:30:40

Veränderung zu letztem SK: -0.51%

Letzter SK: 46.84 ( 0.43%)

Akt. Indikation: 28.46 / 28.50

Uhrzeit: 14:32:37

Veränderung zu letztem SK: -2.06%

Letzter SK: 29.08 ( 0.21%)

