9. Aktienturnier by IRW-Press: RBI vs. Polytec und Uniqa vs. Andritz im Semfinale; Post wird nach dem Turnier die Rangliste anführen (Christian Drastil)

Palfinger 46+1=47 Österreichische Post 45+3=48 FACC 42+1=43 Mayr-Melnhof 37+.3=40

Das 9. Aktienturnier presented by IRW-Press geht heute ins Semifinale, Dieses wird bis Mittwoch entschieden, am Donnerstag und Freitag wird dann das Finale gespielt. Vor dem Turnier hatten Palfinger (bereits 2 Turniersiege) und Addiko Bank (Titelverteidiger) die Chance, den Wanderpokal bei erneutem Sieg für immer zu holen. Da beide nicht mehr im Turnier sind, steht fest, dass der Wanderpokal auch nach diesem Turnier ein Wanderpokal bleibt. Links der Stand nach acht Turnieren, der Sieger eines Turniers bekommt 15 Punkte, der zweite Finalist 10 Punkte, Halbfinalisten 6 Punkte, Viertelfinalisten 3 Punkte und Achtelfinalisten einen Punkt. Weil die Post und Mayr-Melnhof im Viertelfinale ausgeschieden sind, ist fix, dass die Post nach dem Turnier der neue Führende in der Rangliste sein wird. Wer 100 Punkte als 1. erreicht (Wertung nach Turnieren und wenn es mehrere sind, wer am höchsten über 100 kommt), gewinnt den Wanderpokal ebenfalls. Und hier die 2 Duelle des Semifinales, es geht von Freitag 22.10. bis Mittwoch 27.10. Schlusskurse. Der beste der vier Semifinalisten in der Rangliste ist Uniqa mit 13 Punkten, der Versicherer kann damit auf max. 28 Punkte kommen, womit sich in den Top4 der Rangliste nichts verändern wird.

RBI vs. Polytec

RBI besiegte in Runde 3 Do&Co mit 1.46% zu -5.28%, in Runde 2 Wienerberger mit 1.99% zu -0.07% und in Runde 1 Wolftank-Adisa mit 5.89% zu 0.00%.

Polytec Group besiegte in Runde 3 Mayr-Melnhof mit -0.59% zu -0.81%. in Runde 2 Erste Group mit 3.91% zu 0.03 und in Runde 1 Lenzing mit -1.33% zu -3.81%.

RBI ( Akt. Indikation: 25,24 /25,28, 1,28%)

Polytec Group ( Akt. Indikation: 8,47 /8,52, 0,53%)

Uniqa vs. Andritz

Uniqa besiegte in Runde 3 Zumtobel mit -0.73% zu -2.64%, in Runde 2 FACC mit 3.78% zu -1.29% und in Runde 1 Strabag mit 2.45% zu -2.42%.

Andritz besiegte in Runde 3 Österreichische Post mit 1.74% zu 0.13%, in Runde 2 Addiko Bank mit -0.46% zu -1.05% und in Runde 1 Voquz Labs mit 2.02% zu 0.00%.

Uniqa ( Akt. Indikation: 8,10 /8,11, -0,80%)

Andritz ( Akt. Indikation: 47,66 /47,72, -0,73%)

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.10.)

(25.10.2021)

Akt. Indikation: 8.61 / 8.65

Uhrzeit: 15:29:17

Veränderung zu letztem SK: 2.13%

Letzter SK: 8.45 ( 0.48%)

Akt. Indikation: 25.32 / 25.36

Uhrzeit: 15:33:00

Veränderung zu letztem SK: 1.60%

Letzter SK: 24.94 ( 0.97%)

Akt. Indikation: 8.12 / 8.15

Uhrzeit: 15:35:02

Veränderung zu letztem SK: -0.43%

Letzter SK: 8.17 ( 1.24%)

