Heute in Wien börsefrei: Predictions, wie es bei Aktien von Bawag, RHI Magnesita und Valneva weitergehen könnte (Christian Drastil)

Auswertungen aus unserem redaktionellen Robot BSNgine:

Was machte die Bawag-Aktie in der Vergangenheit nach 4 Tagen Plus? In 78 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 22 Prozent nach unten und in 0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 9). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 1,55%.



Was machte die RHI Magnesita-Aktie in der Vergangenheit nach 5 Tagen Plus? In 50 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 50 Prozent nach unten und in 0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 8). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,04%.



Was machte die Valneva-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Plus? In 35 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 63 Prozent nach unten und in 2 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 91). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -0,22%.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb )

(26.10.2021)

Akt. Indikation: 24.95 / 25.05

Uhrzeit: 09:17:13

Veränderung zu letztem SK: -0.60%

Letzter SK: 25.15 ( -0.40%)

Akt. Indikation: 94.20 / 95.20

Uhrzeit: 09:26:36

Veränderung zu letztem SK: -1.25%

Letzter SK: 95.90 ( -0.05%)

