PIR-News: FACC, Marinomed, Sportradar, Research zu A1 Telekom Austria, Wolftank (Christine Petzwinkler)

Der Aerospace-Zulieferer FACC merkt aufgrund der sich erholenden Luftfahrtindustrie eine steigende Nachfrage. Nach China legte in den letzten sechs Monaten der Flugverkehr in den USA laut FACC stark zu und liegt nur mehr 15 Prozent unter dem Rekordniveau von 2019. Die Nachfrage an neuen Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen steigt im 4. Quartal 2021 um 20 Prozent. Im Bereich der Langstreckenflugzeuge kann FACC einen Meilenstein feiern: Vor kurzem übergab der Aerospace-Konzern die 1000. Ausstattung der A350 Triebwerksverkleidungen an ihren Kunden Collins Aerospace. Der Airbus A350 zählt laut FACC zu den mordernsten und effizientesten Flugzeugen, die es am Markt gibt. 50 Prozent des Flugzeuggewichtes bestehen aus Composite-Leichtbaukomponenten. Dadurch ist es möglich, dass die A350 um 25 Prozent weniger Treibstoff verbraucht als die Vorgängerflugzeugmodelle. Nicht nur das, die A350 ist auch um bis zu 60 Prozent leiser. „Mit unserem jahrelangen Know-how ermöglichen wir beides – mehr Effizienz und weniger Lärmemissionen. Wir helfen so, das Fliegen nachhaltiger zu gestalten“, freut sich FACC CEO Robert Machtlinger.

FACC ( Akt. Indikation: 8,88 /8,90, 0,45%)

Marinomed Biotech nimmt an der CPhl worldwide 2021 teil, die vom 9. bis 11. November in Mailand stattfindet. Dabei handelt es sich um eine Industriekonferenz, die Zulieferern, Herstellern und Einkäufern in der pharmazeutischen Industrie eine globale Plattform bietet. Marinomed wird vor Ort sein, um über Solv4U zu informieren, den auf der Marinosolv-Technologie basierenden Partnering-Service von Marinomed, wie das Unternehmen mitteilt. Zudem nimmt Marinomed am 22. November am Deutschen Eigenkapitalforum teil. Die Konferenz, die vom 22. bis 24. November stattfinden und von der Deutschen Börse organisiert wird, bringt internationale Unternehmen aus verschiedenen Branchen mit Investoren und Analysten zusammen.

Marinomed Biotech ( Akt. Indikation: 106,00 /107,00, 0,47%)

Der börsennotierte Sportdaten-Anbieter Sportradar und FansUnite Entertainment gehen eine strategische Partnerschaft ein. Im Rahmen der Vereinbarung wird Sportradar FansUnite seinen Managed Trading Service zur Verfügung stellen, der Wettdienste vor dem Spiel, Live-Quoten und Wettstimulationsdienste umfasst. Die Angebotspalette von Sportradar wird es dem Unternehmen ermöglichen, eine Reihe von Quoten für einige der weltweit führenden Sport- und Sportereignisse bereitzustellen sowie Endbenutzer zu registrieren und Tickets abzurechnen.

Research: Die Analysten von Montega erhöhen das Kursziel für Wolftank von 15,33 auf 22,0 Euro und bestätigen die Kauf-Empfehlung. Das geplante Joint Venture mit Kuwait Petroleum Italia stellt für die Analysten einen möglichen Katalysator für signifikante Umsatz- und Ergebnissteigerungen dar.Die Analysten von Kepler Cheuvreux bestätigen A1 Telekom Austria mit "Halten" und erhöhen das Kursziel von 7,7 auf 8,2 Euro.

Telekom Austria ( Akt. Indikation: 7,50 /7,51, -0,46%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.10.)

(28.10.2021)

