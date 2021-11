Börsegeschichte 4.11.: Austria Tabak IPO, Extremes zu gleich 7 ATXPrime-Werten

05.11.1997: Austria Tabak: Austria Tabak mit IPO in Wien. Emissionserlös war 4,89 Mrd. ATS.



Extrema:

05.11.2008: Flop 3: voestalpine: -14.33% - [Flop 1: -15.7351% (12.03.2020), Flop 2: -15.56% (15.10.2008)] zum Kalender



under MA200:

05.11.2020: Addiko Bank: Am längsten unter MA200: 195 Tage (endete am: 05.11.2020) zum Kalender



Positive Serie in Performance:

05.11.2008: Andritz: Beste Performance Serie: 43.86% (4 Tage - endete am 05.11.2008) zum Kalender

05.11.2008: EVN: Beste Performance Serie: 23.64% (3 Tage - endete am 05.11.2008) zum Kalender

05.11.2008: OMV: Beste Performance Serie: 36.50% (6 Tage - endete am 05.11.2008) zum Kalender

05.11.2008: Strabag: Beste Performance Serie: 42.69% (6 Tage - endete am 05.11.2008) zum Kalender

05.11.2008: VIG: Beste Performance Serie: 56.25% (6 Tage - endete am 05.11.2008

Bisher gab es an einem 4. November 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformanceam 04.11. beträgt 0,59%. Der beste 04.11. fand im Jahr 2008 mit 8,04%statt, der schlechteste 04.11. im Jahr 1997 mit -2,51%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 04.11. so: 0,09%

(04.11.2021)

