» Wiener Börse: Wie geht es heute bei Do&Co bzw. Lenzing weiter?

Auswertungen aus unserem redaktionellen Robot BSNgine:

DO&CO hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Minus. Was machte die DO&CO-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Minus? In 43.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 53.0 Prozent nach oben und in 4.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 249). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,15%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -0.12%, -0.23%, -1.63% (Gesamtverlust: -1,98%).

Lenzing hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Plus. Was machte die Lenzing-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Plus? In 52.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 42.0 Prozent nach unten und in 7.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 469). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,32%. Die aktuelle Serie in Zahlen: 0.56%, 0.74%, 0.18% (Gesamtzuwachs: 1,5%).

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb )

(11.11.2021)

Akt. Indikation: 37.95 / 38.05

Uhrzeit: 13:03:22

Veränderung zu letztem SK: 0.00%

Letzter SK: 38.00 ( 0.13%)

Akt. Indikation: 12.48 / 12.50

Uhrzeit: 13:05:22

Veränderung zu letztem SK: 0.40%

Letzter SK: 12.44 ( 0.32%)

Akt. Indikation: 21.38 / 21.40

Uhrzeit: 13:08:01

Veränderung zu letztem SK: -3.04%

Letzter SK: 22.06 ( 24.99%)

