Wiener Börse: Statistik zu Andritz, Do&Co, Kapsch, Mayr-Melnhof, OMV, Uniqa, Verbund, VIG

Andritz hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Plus. Was machte die Andritz-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Plus? In 50.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 48.0 Prozent nach unten und in 1.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 327). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,17%. Die aktuelle Serie in Zahlen: 0.04%, 0.69%, 1.98% (Gesamtzuwachs: 2,74%).

DO&CO hat eine aktuell laufende Serie von 8 Tagen im Minus. Was machte die DO&CO-Aktie in der Vergangenheit nach 8 Tagen Minus? In 75.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 25.0 Prozent nach oben und in 0.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 4). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -1,98%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -0.12%, -0.23%, -1.63%, -2.14%, -1.82%, -0.25%, -1.86%, -1.26% (Gesamtverlust: -8,95%).

Kapsch TrafficCom hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Minus. Was machte die Kapsch TrafficCom-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Minus? In 47.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 46.0 Prozent nach obenund in 6.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 192). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,17%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -1.92%, -0.85%, -1.48% (Gesamtverlust: -4,19%).

Mayr-Melnhof hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Minus. Was machte die Mayr-Melnhof-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Minus? In 47.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 49.0 Prozent nach oben und in 4.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 359). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,11%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -1.09%, -1.87%, -0.67% (Gesamtverlust: -3,58%).

OMV hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Plus. Was machte die OMV-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Plus? In 55.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 42.0 Prozent nach unten und in 3.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 533). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,24%. Die aktuelle Serie in Zahlen: 0.04%, 0.80%, 0.30% (Gesamtzuwachs: 1,14%).

Uniqa hat eine aktuell laufende Serie von 4 Tagen im Minus. Was machte die Uniqa-Aktie in der Vergangenheit nach 4 Tagen Minus? In 40.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 56.0 Prozent nach oben und in 3.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 126). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,24%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -0.60%, -0.48%, -0.12%, -0.84% (Gesamtverlust: -2,02%).

Verbund hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Plus. Was machte die Verbund-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Plus? In 52.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach oben, in 45.0 Prozent nach unten und in 3.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 492). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,14%. Die aktuelle Serie in Zahlen: 0.23%, 2.92%, 1.00% (Gesamtzuwachs: 4,19%).

VIG hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Minus. Was machte die VIG-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Minus? In 48.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 49.0 Prozent nach oben und in 3.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 294). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -0,05%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -0.37%, -1.30%, -1.50% (Gesamtverlust: -3,14%).

