Börsegeschichte 19.11.: IPO SW Umwelttechnik, dazu Extremes zu Polytec, Rosenbauer und AT&S

19.11.1997: SW Umwelttechnik: SW Umwelttechnik mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,14 Mrd. ATS (dazu Greenshoe 13,60 Mio. ATS).



19.11.2008: Flop 1: Polytec Group: -17.22% - [Flop 2: -14.61% (22.05.2006), Flop 3: -13.91% (08.10.2008)] zum Kalender



19.11.2007: Rosenbauer: Am längsten über MA200: 697 Tage (endete am: 19.11.2007) zum Kalender



19.11.2001: AT&S: Am längsten unter MA200: 424 Tage (endete am: 19.11.2001)

Bisher gab es an einem 19. November 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformanceam 19.11. beträgt -0,41%. Der beste 19.11. fand im Jahr 2012 mit 1,78% statt, der schlechteste 19.11. im Jahr 2008 mit -5,26%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 19.11. so: -0,33%.

