Wiener Börse: Statistik zu CA Immo, Do&Co, Palfinger, Rosenbauer, Uniqa, FACC

CA Immo hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Minus. Was machte die CA Immo-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Minus? In 47.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 49.0 Prozent nach oben und in 4.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 208). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -0,05%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -0.77%, -0.78%, -2.88% (Gesamtverlust: -4,38%).

DO&CO hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Minus. Was machte die DO&CO-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Minus? In 43.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 52.0 Prozent nach oben und in 4.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 250). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,14%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -4.53%, -3.85%, -4.00% (Gesamtverlust: -11,87%).

Palfinger hat eine aktuell laufende Serie von 4 Tagen im Minus. Was machte die Palfinger-Aktie in der Vergangenheit nach 4 Tagen Minus? In 47.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 49.0 Prozent nach oben und in 4.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 142). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -0,12%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -2.38%, -1.36%, -0.27%, -2.20% (Gesamtverlust: -6,08%).

Rosenbauer hat eine aktuell laufende Serie von 3 Tagen im Minus. Was machte die Rosenbauer-Aktie in der Vergangenheit nach 3 Tagen Minus? In 41.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 49.0 Prozent nach oben und in 10.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 286). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 0,07%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -3.85%, -2.00%, -1.84% (Gesamtverlust: -7,5%).

Uniqa hat eine aktuell laufende Serie von 8 Tagen im Minus. Was machte die Uniqa-Aktie in der Vergangenheit nach 8 Tagen Minus? In 100.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 0.0 Prozent nach oben und in 0.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 3). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war -1,5%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -0.60%, -0.48%, -0.12%, -0.84%, -1.34%, -2.59%, -0.13%, -1.52% (Gesamtverlust: -7,38%).

FACC hat eine aktuell laufende Serie von 6 Tagen im Minus. Was machte die FACC-Aktie in der Vergangenheit nach 6 Tagen Minus? In 23.0 Prozent der Fälle ging es weiter nach unten, in 69.0 Prozent nach oben und in 8.0 Prozent blieb die Aktie unverändert (Sample 13). Die Durchschnittsperformance am Folgetag der Serie war 1,04%. Die aktuelle Serie in Zahlen: -1.67%, -2.06%, -0.87%, -1.88%, -0.51%, -0.26% (Gesamtverlust: -7,04%).

(24.11.2021)

