PIR-News: Index-News für UBM, Polytec und Andritz, News von AT&S, Andritz, Erste Group, RHI Magnesita, Wiener Börse, Research zu Porr, S&T, Mayr-Melnhof (Christine Petzwinkler)

Der globale Anbieter handelbarer Indexkonzepte Stoxx hat im Rahmen der regelmäßigen vierteljährlichen Überprüfung Änderungen in den Indizes bekanntgegeben. Die Änderungen erfolgen mit Wirkung zum 20. Dezember 2021. Betroffen sind auch heimische Aktien, nämlich UBM, Polytec und Andritz. UBM wird in einige Indizes aufgenommen, zB in den STOXX Europe Total Market Real Estate Holding & Development, den STOXX Europe Total Market Small, den STOXX Europe Total Market Industry Real Estate oder auch den STOXX Europe Total Market Real Estate Investment & Services. Aus einigen Indizes entfernt werden Polytec und Andritz. Polytec fällt mitunter aus dem STOXX Europe Total Market Small, dem EURO STOXX Total Market Small, dem STOXX Europe Total Market Industry Consumer Discretionary, dem EURO STOXX Total Market Automobiles & Parts oder dem STOXX Europe Total Market Automobiles & Parts heraus. Andritz ist ab 20. Dezember nicht mehr im STOXX Europe 600 Optimised Cyclicals und im STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services.

AT&S setzt eine besondere Strategie in der Stellenbesetzung um und setzt unter anderem auf ein Empfehlungsprogramm, das bestehendes Personal in den Prozess miteinbezieht: „Wir bieten unseren Mitarbeiter:innen die Möglichkeit, potenzielle Kanditat:innen aus ihrem persönlichen Umfeld für die Besetzung offener Stellen zu empfehlen. Knapp 260 Vermittlungen gab es bereits auf diesem Weg, über 70 Bewerber:innen konnten so schon erfolgreich eingestellt werden“, sagt Erwin Zarfl, Director of Human Ressources bei AT&S. Belohnt wird eine erfolgreiche Empfehlung durch eine einmalige Bonuszahlung in Höhe von 1000 Euro. Voraussetzung ist, dass der neue Mitarbeiter mindestens drei Monate bei AT&S beschäftigt ist. „Früher war es meistens so, dass sich Unternehmen die Kandidat:Innen aussuchen konnten. Mittlerweile suchen sich aber Bewerber:innen das Unternehmen aus“, sagt Zarfl.

Die Erste Group ist Gründungsmitglied einer UN-Initiative, die sich der Förderung der finanziellen Eingliederung aller Menschen und zur Gestaltung eines Bankensektors, der die finanzielle Gesundheit der KundInnen unterstützt, verschrieben hat. Insgesamt haben sich weltweit 28 Bank angeschlossen, die Erste Group ist als einziges Finanzinstitut mit Sitz in Österreich und Zentral- und Osteuropa dabei.

Andritz erhielt von Klabin den Auftrag zur Lieferung von energieeffizienten und umwelttechnisch führenden Schlüsselausrüstungen für das Projekt „Puma Capacity Increase II“ in Ortigueira, Paraná, Brasilien. Die Inbetriebnahme ist für das 2. Quartal 2023 geplant, wie Andritz mitteilt.

RHI Magnesita hat eine neue Fremdfinanzierung in Höhe von 400 Mio. Euro vereinbart, die sich aus einem ESG-gebundenen Schuldschein in Höhe von 250 Mio. Euro sowie aus einer ESG gebundenen bilateralen Fazilität in Höhe von 150 Mio. Euro zusammensetzt. Die zu zahlenden Zinsen sind dabei an das Rating von Ecovadis (derzeit Gold) geknüpft. Man wolle sich in der ESG-Performance weiter verbessern, so das Unternehmen. CFO Ian Botha: „Wir setzen unsere strategischen Initiativen um und verfolgen, im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie, Akquisitionsmöglichkeiten. Die aktuellen Finanzierungen sind alle ESG-verknüpft, was unserem Engagement für Nachhaltigkeit entspricht."

„Inflationsgespenst“ wurde zum fünften, österreichischen Börsenunwort gewählt. Wie bereits vergangenes Jahr gab es laut Wiener Börse eine hohe Anzahl an Einreichungen zum Thema „Corona“. Außerdem standen „Lieferkettenprobleme“ sowie „Chip-Verknappung“ hoch im Kurs. Als letzte Börsenunwörter konnten sich „coronabedingt“ (2020), „Brexit“ (2019), „Strafzölle“ (2018) und „Negativzinsen“ (2017) durchsetzen.

Die Wiener Börse hat überdies die Handelsstatistik für November präsentiert. So wurde ein Handelsvolumen bei Beteiligungswerten in der Höhe von 7,65 Mrd. Euro verzeichnet, das ist ein Plus von 14,4 Prozent oder von rund 1 Mrd. Euro im Vergleich zum November 2020 (6,68 Mrd. Euro). Seit Jahresbeginn bis inklusive November 2021 betrugen die Aktienumsätze 67,69 Mrd. Euro (Plus von 6,8 Prozent).

Research: Raiffeisen Research erhöht Porr von Halten auf Kaufen und revidiert das Kursziel von 16,5 auf 16,0 Euro. FMR nimmt die Coverage für Porr mit "Buy" und Kursziel 19,5 Euro auf. Eine neue Empfehlung gibt es auch für S&T: Stifel nimmt S&T mit "Buy" und Kursziel 30,0 Euro auf. Im Nachgang der im Rahmen der Erwartungen gelegenen Q3-Ergebnisse bestätigen die Raiffeisen-Analysten die „Kauf“-Empfehlung und das Kursziel von 194,0 Euro für Mayr-Melnhof.

