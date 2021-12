PIR-News: Marinomed, Warimpex, CA Immo, Andritz, Research zu Flughafen und RBI (Christine Petzwinkler)

Das heimische Biotech-Unternehmen Marinomed hat eine neue Studie zur antiviralen Wirksamkeit von Iota-Carrageen (Carragelose) gegen das ursprüngliche SARS-CoV-2-Virus und besorgniserregende Varianten (variant of concern; VOC), inklusive der derzeit vorherrschenden Delta-Variante, veröffentlicht. Zusammenfassend zeigt die Studie, dass Iota-Carrageen von den drei getesteten Carrageen-Typen am wirksamsten ist. Bei einer Konzentration von nur 10 µg/ml konnte sie die Virusreplikation in menschlichen Calu-3-Lungenzellen bei allen getesteten SARS-CoV-2-Stämmen, einschließlich der hochinfektiösen Delta-Variante, fast vollständig hemmen. Eva Prieschl-Grassauer, Chief Scientific Officer von Marinomed und Mitautorin der Studie, kommentierte: „Mit unseren neu veröffentlichten Daten zeigen wir, dass Carragelose sehr wirksam die Vermehrung aller getesteten SARS-CoV-2-Varianten in menschlichen Lungenzellen hemmen kann, und zwar bereits bei Konzentrationen im Mikrogrammbereich. Dies ist ein Bruchteil dessen, was in den auf dem Markt erhältlichen Nasensprays verwendet wird, die über 1 mg pro ml enthalten. In Anbetracht früherer klinischer und Laborstudien von uns und anderen, bestätigen diese neuen Ergebnisse, dass Carragelose-Nasensprays eine wirksame erste Verteidigungslinie gegen COVID-19 sein können, indem sie sowohl die Infektion als auch die Übertragung, unabhängig von der Variante, verhindern können. Als Ergänzung zu den Impfstoffen kann Carragelose einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Menschen vor COVID-19-(Durchbruch-)Infektionen sowie vor anderen aktuell häufig vorkommenden Virusinfektionen der Atemwege leisten.“

Warimpex hat von der UBM den 10 Prozent-Anteil an der Projektgesellschaft AO Avielen A.G., Bereiber der Airportcity St. Petersburg, erworben. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart. Warimpex hält nun 100 Prozent an der Projektgesellschaft Avielen. „Die Airportcity St. Petersburg ist für uns ein wichtiges Developmentprojekt mit großem Potential. Der Erwerb des Minderheitsanteils von UBM bedeutet die Fortsetzung unseres Engagements am Standort und kann als klares Bekenntnis zum russischen Markt verstanden werden“, so Franz Jurkowitsch, CEO von Warimpex.

CA Immo hat mehrere Neuvermietungen in ihrem Budapester Bürogebäude Millennium Tower II abgeschlossen. Alle neuen Mieter werden Ende 2021 oder Anfang 2022 einziehen. John McKie, Geschäftsführer von CA Immo Hungary: „Zu den neuen Mietern zählen u.a. Europe Lowe und das Forschungszentrum für Astronomie und Erdwissenschaften. Die starke Nachfrage von Mietern zeigt, dass sich der Bedarf an Büroflächen nicht geändert hat, da sie für die meisten Unternehmen nach wie vor der zentrale Ort sind, an dem sie arbeiten, kommunizieren und Wissen und Erfahrungen austauschen.“

Andritz erhielt von HKB-Hoa Lu Paper Joint Stock Company den Auftrag zur Lieferung einer kompletten OCC-Linie samt Rejektaufbereitung für die Anlage in L Nho Quan District, Ninh Binh Province, Vietnam. Die Inbetriebnahme ist für das dritte Quartal 2022 geplant, wie Andritz mitteilt.

Research: HSBC bestätigt die Halten-Empfehlung für Flughafen Wien und reduziert das Kursziel von 28,0 auf 24,0 Euro. Kepler Cheuvreux bestätigt Raiffeisen Bank International mit Reduzieren, erhöht aber das Kursziel von 14,5 auf 20,0 Euro.

(09.12.2021)

