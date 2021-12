2022 wird unser Jahr des Sekundärmarkts, Inspiration Valneva, Wiener Börse Pläusche bereits 750 Abonnenten (Christian Drastil)

Heute bzw. morgen werden wir uns an die Börsenotierten wenden, weil wir nach den 250-Jahr-Feiern der Wiener Börse das Jahr 2022, also das Jahr 251, als "Jahr des Sekundärmarkts" ausrufen werden. So wird es wohl schon ab Ende Jänner möglich sein, dass sich AktionärInnen, Mitarbeiter-, Freund- und InteressentInnen der Unternehmen für ein tägliches Zusammenfassungsmail zur Aktie nach Marktschluss anmelden können. Gerade in der Valneva-Community würde es hierfür grosses Interesse geben, hören wir. Dieses Anlegerservice wird zB für alle unsere PIR-Partner 2022 free sein und eine nette Dienstleistung für die eigenen Fans. Diese Partner sind bereits fix: https://boerse-social.com/matrix/tree/pir . Alle Partner sind auch for free Partner der Aktion "Jahr des Sekundärsmarkts" (ausser sie wollen nicht).

Valneva ( Akt. Indikation: 23,08 /23,10, -1,49%)

In Summe finde ich: Mehr Selbstbewusstsein im Kapitalmarkt ist durchaus angebracht, gehört man doch zB gerade bei der Nachhaltigkeit und ihren ökologischen Aspekten zu den Musterschülern. Nichtnotierte haben hingegen kaum Öffentlichkeit, damit auch nicht den Druck durch die selbsternannten Anderen-auf-die-Finger-Schauer, die meist mit einem hohen Mass an Shitstorm-Bereitschaft ausgerüstet sind, gerade bei ökologischen Themen. Sozial sind bereits viele Unternehmen, während der Bereich Governance wiederum nur von den Börsenotierten gelebt wird oder werden muss. Da könnten sich zB. einige staatsnahe Konzerne oder auch Gemeinden viel abschauen.

Es freut uns auch, dass wir mit unserem „Podcast für junge Anleger jeden Alters“ (aktuell 33 Folgen „Wiener Börse Plausch“, jüngste Folge https://boersenradio.at/page/podcast/2512/ ) offenbar ins Schwarze getroffen haben und so mithelfen können, dass sich eine neue Generation wieder regelmässig auch über österreichische Aktien informiert. Wir haben unsere 15-Minuten-Sessions so konzipiert, dass man sich diese easy reinziehen kann. Das Fachwissen dazu muss man freilich vielleicht hie und da nachgoogeln, aber auch so - beim reinen Zuhören - bleibt nach und nach etwas hängen, wenn man sich die Fortsetzungsstories zu den Unternehmen anhört. Das ist auch meine Kritik am Zugang zu Finanzthemen: Meist geht es um Education+Risikohinweis pur. Was ist eine Aktie? Was ein Fonds? Was ein ETF? Ein Zertifikat? Wie gefährlich ist das alles? Kinder, das ist viel Stuff und da steigt man, wenn man praxisfern konsumiert, schnell aus, weil es Angst macht. Ich bin für „Live Einsteigen und Nachgoogeln“, es gibt ja alles Tausendfach im Netz. Und auch deshalb haben wir 2022 zum Jahr des Sekundärmarkts erkoren.

Wir setzen dabei auf Magazine, #gabb, die Websites und frelich auch weiterhin auf den Podcast, der zu (Messung: podigee) schon die Marke von 750 AbonnentInnen überschritten hat. Die Zahl beschreibt die geschätzte Menge an AbonnentIinnen des Podcast-Feeds – auf Basis der HörerInnen, die den Podcast über den Feed (über einen längeren Zeitraum hinweg) abspielen. Gescrent werden für diese Wertung verschiedenste Plattformen: Apple Podcast, Spotify, Overcast, Pocket Casts, Deezer u.a.. Schön, dass wir der Nr. 1-Aktienpodcast in Österreich sind. Über unsere Podcast-Mail rudi@boersenradio.at kommt auch viel Input. Am meisten freute mich, dass ein Hörer schrieb, dass er wegen uns wieder täglich auf die Homepage der Wiener Börse geht und die Kurse schaut. https://boersenradio.at/wienerboerseplausch

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.12.)

(14.12.2021)

Wiener Börse Plausch #34: Falscher Alarm bei CA Immo, Bestätigung bei Immofinanz, Marinomed-Aspekt, EBS Mann singt Boss

