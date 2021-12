Kostad hat Jobangebot für Börse Social Magazine- oder #gabb-Leser, Friends & Family (Christian Drastil)

Günter Köstenberger, CEO des Vienna MTF Neulings Kostad, im Interview: Im Schlusspart hat er ein Jobangebot für Börse Social Magazine- oder #gabb-Leser.

Lieber Herr Köstenberger, Sie sind nun im Vienna MTF notiert. Was erwarten Sie sich davon, mit Aktien notiert zu sein?

Günter Köstenberger: Hinter diesem Listing steht über ein Jahr Vorbereitung und dementsprechend freuen wir uns sehr darauf, dass es nun endlich so weit ist. Wir erwarten uns davon vor allem, unseren derzeitigen Wachstumskurs fortsetzen und weiter ausbauen zu können. Durch neues Kapital wollen wir einerseits unsere Marktposition stärken, andererseits intensiver in neue Märkte investieren. Zudem planen wir eine Betriebserweiterung und Aufstockung unserer Kapazitäten im Team, um den Anforderungen des stark wachsenden Marktes gerecht zu werden.

Ich höre, dass Sie viel international unterwegs sind und Ihre Produkte dieser Tage auf aufnahmefähige Märkte mit hohem Bedarf treffen. Welche Länder sind für Sie wichtig?

Derzeit liegt unser Schwerpunkt vor allem auf Österreich, Deutschland, Osteuropa und Russland. Zusätzliche Vertriebsaktivitäten gibt es in anderen europäischen Ländern wie Niederlande, Dänemark, Norwegen, Großbritannien, Frankreich, Italien, Schweden und Spanien. Kostad hat mittlerweile eine sehr starke Marktposition in der EV-Ladeindustrie in Österreich. Wir streben an, in einem ersten Schritt vor allem unser bestehendes Geschäft in anderen europäischen Ländern auszubauen und neue europäische Märkte zu erschließen.

Im Wellnesshotel Loisium (NÖ) haben Sie etwas installiert. Bitte um ein paar Worte dazu.

Zunächst muss man sagen, dass bei einem flächendeckenden Ausbau der Ladeinfrastruktur, auch Lademöglichkeiten im halböffentlichen Bereich unglaublich relevant sind. Das Loisium ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man als innovatives Hotel eine Ladeinfrastruktur aufbaut, die nicht nur Vorteile für Gäste und Mitarbeiter bietet, sondern zusätzlich hohe Designansprüche erfüllt und allen Anforderungen für eine nachhaltige Umsetzung entsprechen. Konkret wurden dort zwei Kostad Unity50 Schnelllader in einem Projekt mit Designcarport und integrierter Photovoltaik Anlage installiert.

Wie ist der Status bei Ihrem neuen Produkt Urban Charger?

Der Urban Charger wurde seit unserem letzten Gespräch noch weiterentwickelt und ist nun ein superkompakter 120kW Schnellader in modernem Design, welches sich durch individualisierte Farbmöglichkeiten, optimal in jedes Stadtbild einfügen lässt. Neben dem geräuscharmen Ladeprozess ist eine weitere Besonderheit, die Möglichkeit den Urban Charger auf großflächigen Bildschirmen, beidseitig, mit Werbung zu bespielen. Aktuell sind wir gerade in intensiven Tests mit den Prototypen und rechnen mit einem Einsatz ab Q3 nächstes Jahr.

Der stetig wachsende Bedarf an Ladeinfrastruktur, bedeutet ja auch einen zusätzlichen Bedarf an Ressourcen, im speziellen Mitarbeiter. Wie schwer gestaltet sich in diesem Bereich das Recruiting?

Wie derzeit in vielen Branchen, mangelt es auch in unserer an ausgebildeten Fachkräften. Wir setzen derzeit alles daran, ein noch attraktiverer Arbeitgeber zu werden, gerade auch um Leute zu motivieren, Teil eines Ö-Traditionsunternehmens zu werden und den Weg in die Zukunft mit uns zu gehen. Wir suchen unser Personal auf den unterschiedlichsten Wegen, also vielleicht gibt es auch hier interessierte Leser, die gerne Teil des Teams Kostad werden möchten. Wir freuen uns jedenfalls über alle Bewerbungen.

Und unter welcher Mailadresse kann man sich bewerben?

Bewerbungen jederzeit an office@kostad.at

Finally: Ist die Entscheidung zur Betriebserweiterung bereits gefallen?

Wir prüfen derzeit einige Optionen, um eine optimale Entscheidung für uns als Unternehmen aber auch für unsere Mitarbeiter treffen zu können. Fest steht, dass wir erweitern wollen, eine finale Wahl ist noch nicht getroffen.

Fragen: Christian Drastil

