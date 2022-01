PIR-News: Neue Jobs für Stefan Dobozcky und Gerda Königstorfer, "Porr Nights" im Leopold Museum, Paket-Rekord bei der Post, S Immo setzt Nachhaltigkeits-Engagement fort (Christine Petzwinkler)

Der ehemalige Lenzing-CEO Stefan Doboczky wird neuer CEO des Pigment-Herstellers Heubach Gruppe. "Die Heubach Gruppe freut sich, die Berufung von Stefan Doboczky zum Chief Executive Officer der Heubach Gruppe mit Wirkung zum 10. Januar 2022 bekannt zu geben", teilt die Gesellschaft, die kürzlich mit der Investmentfirma SK Capital Partners das weltweite Pigmentgeschäft von Clariant übernommen hat, mit.

Gerda Königstorfer, die ehemalige IR-Managerin von AT&S und Rosenbauer, ist seit Anfang Jänner Head of Group Communication beim Schweizer Zug-Hersteller Stadler. Der Systemanbieter von Lösungen im Schienenfahrzeugbau beschäftigt an über 60 Servicestandorten rund 13.000 Mitarbeitende. Stadler ist seit 2019 an der SIX Swiss Exchange notiert und hat 2020 einen Umsatz in Höhe von 3,1 Mrd. Schweizer Franken erwirtschaftet.

Das Leopold Museum bietet in Kooperation mit der Porr AG im Jahr 2022 erstmals die Porr Night an. Konkret ist ab 6. Jänner 2022 der Eintritt in das Museum jeweils am ersten Donnerstag im Monat von 18 bis 21 Uhr kostenlos. Zusätzlich zum freien Eintritt werden in den Porr Nights kostenlose Führungen „powered by Porr“ angeboten. Das Angebot findet im Rahmen der Dauerpräsentation "Wien 1900. Aufbruch in die Moderne" statt.

Die Österreichische Post verzeichnet 2021 einen neuen Paketrekord. Es wurden 184 Millionen Pakete transportiert, das entspricht einem Plus von 11 Prozent. Zum Vergleich: 2020 hat die Post 166 Millionen Pakete verarbeitet, 2019 – dem letzten Geschäftsjahr vor der COVID-19-Pandemie – waren es 127 Millionen Pakete. An durchschnittlichen Tagen im Jahr 2021 transportierte die Post österreichweit rund 730.000 Pakete, im Dezember stieg diese Zahl an mehreren Tagen auf über eine Million Pakete an.

Die S Immo begibt einen weiteren Green Bond mit einem Volumen von 50 Mio. Euro mit Aufstockungsoption und einer Laufzeit von fünf Jahren. Der Kupon beträgt 1,25 Prozent per annum. Die Anleihe mit einer Stückelung von 500 Euro kann von Privatanlegern in Österreich und Deutschland noch bis voraussichtlich 7. Jänner 2022 gezeichnet werden. S Immo-CEO Bruno Ettenauer: „Mit der Emission eines weiteren Green Bonds führen wir unser Engagement im Bereich Nachhaltigkeit fort. Moderne und energieeffiziente Immobilien mit höchsten Standards sind nicht nur in Bezug auf eine nachhaltige Wertentwicklung unseres Portfolios wesentlich, sondern auch im Sinne des Umweltgedankens. Mit der erfolgreichen Anleiheemission werden wir unser Wachstum in genau diesem Bereich fortsetzen."

