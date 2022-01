PIR-News: CPI mit Immofinanz-Angebot, News zu Pierer & UBM, Research zu Erste, RBI, beaconsmind ... (Christine Petzwinkler)

Die CPI Property Group hat nun das angekündigte Angebot für die Immofinanz (21,2 Euro je Aktie) vorgelegt. Dieses kann auf der Website der Übernahmekommission eingesehen werden. Die Annahmefrist läuft voraussichtlich bis 23. Februar 2022.

Die Pierer Mobility Group (KTM, Husqvarna, Gasgas ...) hat mit 332.881 verkauften Motorrädern (Vorjahr: 270.407) ein Absatzplus von 23 Prozent und damit ein neues Rekordjahr erreicht. Darüber hinaus konnte die Fahrrad-Division mit den Marken Husqvarna, R Raymon und Gasgas ein Absatzwachstum von mehr als 40 Prozent erzielen und 102.753 Fahrräder (Vorjahr: 73.277) verkaufen. Das alles wirkt sich auf Umsatz und Marge aus, das Unternehmen erhöht die Prognose für 2021. Die Umsatzprognose wird auf 2.020 Mio. Euro bis 2.040 Mio. Euro (bisher 1.900 Mio. bis 2.000 Mio.) angehoben. Weiters hebt der Vorstand die Prognose für die EBIT Marge auf 9,0 Prozent bis 9,5 Prozent (bisherige EBIT-Marge 2021: 8 bis 9 Prozent) an. Die vorläufigen Kennzahlen werden am 1. Februar 2022 veröffentlicht.

Der Immobilien-Entwickler UBM hat mit JPI die Liegenschaft in der Kelsenstraße im 3. Wiener Gemeindebezirk um 51,5 Mio. Euro an eine Projektgesellschaft der Soulier Real Estate verkauft. Die Immobilie sollte laut UBM ursprünglich zu einem Hotel- und Bürokomplex entwickelt werden, coronabedingt hat sich UBM aus der Entwicklung von Hotelprojekten zurückgezogen und die Strategie auf green. smart. and more. neu ausgerichtet. Damit reiht sich die Transaktion, wie auch der Verkauf eines Projekts unmittelbar neben dem UBM Headquarter an die Buwog und einer Beteiligung an einem Projekt in der Muthgasse an die Projektpartner Wiener Städtische und Signa, in eine Reihe strategischer Divestments in Wien.

Die Analysten von Wood & Co bestätigen die Kauf-Empfehlung für Erste Group und erhöhen das Kursziel von 29,5 auf 50,2 Euro. Die Experten von Keefe, Bruyette & Woods reduzieren die Erste Group-Empfehlung hingegen von Outperform auf Market-Perform und passen das Kursziel von 47,4 auf 46,0 Euro an. Keefe, Bruyette & Woods bestätigt Raiffeisen Bank International mit Underperform und reduziert auch hier das Kursziel, und zwar von 29,3 auf 27,3 Euro. Keefe, Bruyette & Woods bleibt bei Bawag auf Outperform und kürzt das Kursziel von 67,5 auf 64,9 Euro. Die Baader Bank stuft beaconsmind, den derzeit noch an der Wiener Börse gelisteten SaaS-Anbieter im standortbasierten Marketing, mit "Buy" und Kursziel 27,4 Euro ein. (Anm: beaconsmind hat angekündigt, an die Frankfurter Börse zu wechseln).

(12.01.2022)

