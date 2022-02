PIR-News: Fondsmanager zu Immo-Aktien, Do&Co und Verbund, News zu Frequentis, Pierer Mobility, Valneva, Research zu RBI, Erste, Bawag (Christine Petzwinkler)

Gestern wurde bekannt, dass sich die CPI Property Group (CPI) und die S Immo geeinigt haben und die S Immo ihren Immofinanz-Anteil in Höhe von mehr als 12 Prozent an die CPI zu einem Preis von 23,0 Euro je Aktie verkaufen wird. CPI hat sich demnach verpflichtet, den Angebotspreis ihres antizipativen Pflichtangebots auf 23,0 Euro (cum-Dividende) zu erhöhen. Für den Wiener Privatbank European Property-Fondsmanager Florian Rainer erscheint es sehr wahrscheinlich, dass die CPI mit Ihrem Übernahmeangebot von 23,0 je Aktie eine klare Mehrheit an der Immofinanz erlangen wird. "Ich finde ich es gut, dass S Immo den Immofinanz Anteil verkauft und sich nun allem Anschein nach auf das operative Geschäft konzentrieren wird", meint der Fondsmanager, der aber auch keinesfalls ausschließen möchte, dass die Immofinanz/CPI nochmals versuchen werden die S Immo zu übernehmen. Rainer hält im Wiener Privatbank European Property Fund aktuell gut 5 Prozent in österreichische Immobilienaktien. Der Bestand umfasst laut Rainer vor allem CA Immo, die seiner Meinung nach über das hochwertigste Portfolio der Österreicher verfügt, sowie S Immo, hier sieht er sowohl die schon genannte Übernahmefantasie als auch eine ebenfalls potentiell attraktive „Stand alone“ Lösung. Den Immofinanz-Anteil im Fonds hat er bereits über den Markt verkauft. Die größten Positionen im Wiener Privatbank European Property Fund sind aktuell Vonovia, der britische Logistikwert Segro, sowie seit kurzem auch Corestate. Neben dem Immo-Fonds managt Florian Rainer auch den Wiener Privatbank European Equity-Fonds. Aus Österreich gefallen ihm hier vor allem Do&Co und Verbund. "Bei Do&Co glaube ich, dass es in den nächsten Jahren zu einem starken Umsatzwachstum kommen wird, das Management hat während der Corona-Krise stark gegengesteuert und viele große Aufträge gewonnen. Verbund ist im absoluten Megatrend „ESG / Nachhaltigkeit“ mit einmaligen Assets stark positioniert", begründet Rainer.

Die CA Immo hat in Düsseldorf ein rd. 10.400 m² Mietfläche großes Bürogebäude in der Kasernenstraße 67 erworben. Das Bürogebäude wurde erst kürzlich umfassend modernisiert und langfristig als Headquarter an ein Fin-Tech Unternehmen vermietet. Verkäufer der Immobilie ist ein von der Blue Colibri Capital gemanagter Fonds.

Die australische Flugsicherung wählte Frequentis für die Teilnahme an einem Auswahlverfahren zur Erstellung des ersten australischen Fluginformationsmanagement-Systems (FIMS) aus. Das System wird die sichere Integration von Drohnen als neue Luftraumnutzer im bodennahen Luftraum von Australien unterstützen. Frequentis wird neben drei weiteren Unternehmen ein auf die australische Luftfahrtindustrie zugeschnittenes System entwickeln, Testflüge sind noch im Jahr 2022 vorgesehen.

Die Pierer Mobility-Gruppe, mit Marken wie KTM, Husqvarna oder Gasgas, erzielte 2021 einen Rekordumsatz von 2.042 Mio. Euro (Vorjahr: 1.530 Mio. Euro). Das vorläufige EBIT konnte um rund 80 Prozent auf 193,5 Mio. Euro gesteigert werden (Vorjahr: 107,2 Mio. Euro), was einer EBIT-Marge von 9,5 Prozent entspricht. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) liegt mit 332,2 Mio. Euro um rund 100 Mio. über dem Vorjahreswert von 233,5 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge beläuft sich auf 16,3 Prozent. Mit 249.290 verkauften KTM Motorrädern, 60.801 verkauften Husqvarna Motorrädern und 22.790 verkauften Gasgas Motorrädern im Geschäftsjahr 2021, konnte ein Absatz von 332.881 Motorrädern (2020: 270.407 Stück) erzielt werden. Für 2022 rechnet der Vorstand mit einem Umsatzwachstum zwischen 6 bis 10 Prozent (Geschäftsjahr 2021: rund 2.041,7 Mio. Euro) bei einer EBIT-Marge von 8 bis 10 Prozent und einer EBITDA-Marge zwischen 15 und 17 Prozent. Am 1. März sollen die Aktien wieder in den Amtlichen Handel (Segment den prime market) der Wiener Börse zurückkommen. Stefan Pierer: "Mit diesem Schritt möchten wir unserem Heimatmarkt und der Wiener Börse ein Zeichen unseres Commitments zum österreichischen Kapitalmarkt setzen." Das Primärlisting bleibt weiterhin bei der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange.

Valneva beginnt mit einer Phase-3-Studie an Jugendlichen für seinen Single-Shot-Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553. Die von der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) finanzierte Studie soll die Zulassungserweiterung in dieser Altersgruppe nach einer möglichen ersten behördlichen Zulassung für Erwachsene durch die US-amerikanische Food and Drugs Administration (FDA) unterstützen. Das primäre Ziel der Studie ist die Bewertung der Sicherheit und Immunogenität nach einer einzelnen Impfung mit VLA1553.

Research: Keefe, Bruyette & Woods bestätigt das Market Perform-Rating für die Erste Group und erhöht das Kursziel von 46,0 auf 47,3 Euro. Die Keefe, Bruyette & Woods-Experten bestätigen zudem Raiffeisen Bank International mit Underperform und reduzieren das Kursziel von 27,3 auf 25,1 Euro. Kepler Cheuvreux bleibt bei Bawag auf Kaufen und erhöht das Kursziel von 65,0 auf 69,0 Euro.

