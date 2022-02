PIR-News: News von Andritz, Valneva, Knaus Tabbert, Frequentis, VST, Research zu Wienerberger, RBI, Pierer Mobility, Addiko (Christine Petzwinkler)

Valneva und Pfizer haben weitere positive Phase-2-Daten für ihren Impfstoffkandidaten gegen Borreliose, VLA15, erreicht. Basierend auf diesen neuen Ergebnissen planen die Unternehmen in einer klinischen Phase-3-Studie mit einem Impfschema mit drei Impfdosen für die Grundimmunisierung fortzufahren. Die geplante Studie wird laut Valneva bei Erwachsenen und Kindern ab 5 Jahren durchgeführt, und soll, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, im Jahr 2022 beginnen. Die Phase-2-Studie VLA15-221 verglich die Immunogenität von VLA15 nach Verabreichung von zwei (in den Monaten 0 und 6) oder drei (in den Monaten 0, 2 und 6) Primärseriendosen in Gruppen im Alter von 5-11, 12-17 und 18-65 Jahre.

Auftrag: Andritz erhielt von der russischen RK-Grand OOO den Auftrag zur Lieferung einer neuen Holzverarbeitungsanlage für das Zellstoffwerk Pitkyaranta. Die Inbetriebnahme ist für das 4. Quartal 2023 geplant.

Der Reisemobil-Hersteller Knaus Tabbert AG hat mit Mercedes Benz Nutzfahrzeuge eine Vereinbarung über die Lieferung leichter Nutzfahrzeuge als Basis für Reisemobile abgeschlossen. Mit der breiteren Lieferantenbasis verbessert Knaus Tabbert eigenen Angagen zufolge die eigene Lieferfähigkeit, die zuletzt durch die Halbleiter-Krise eingeschränkt war. Ab dem 2. Quartal 2022 werden bei Knaus Tabbert die Mercedes Benz Sprinter Fahrgestelle bei Wohnmobilen zum Einsatz kommen. Damit erweitert Knaus Tabbert das Angebot an Basisfahrzeugen auf nunmehr drei Zulieferer. Bereits im Herbst will man das Angebot weiter ausbauen, kündigt das Unternehmen an.

Frequentis hat gestern überraschend vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht, die über den Schätzungen von Raiffeisen Research und den Konsenserwartungen lagen. In einer Kurzmitteilung meinen die Raiffeisen-Experten: "Dank der guten Geschäftsentwicklung der drei zu Beginn des Jahres 2021 von L3 Harris Übernommenen Unternehmen und profitabler Projektabwicklungen stieg der Umsatz auf 330 Mio. Euro, ein Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 9 Mio. Euro über unseren Erwartungen von 321 Mio. Euro. Das vorläufige Betriebsergebnis (EBIT) für 2021 wird auf 28 Mio. Euro geschätzt, ein Plus von 4 Prozent gegenüber dem Rekordwert des Vorjahres und deutlich über dem, was wir und der Markt angenommen hatten (21 Mio. Euro). Dies ist die zweite positiv überraschende vorläufige Ergebnismeldung in Folge für Frequentis, dessen Management aufgrund der Unsicherheiten über den Zeitpunkt der Projektfertigstellung in der Regel eher konservativ kommuniziert. Wir nehmen die Veröffentlichung positiv auf."

Die sich in Sanierung befindliche börsengeliste VST Building hat einen bedingten Kaufvertrag über ihren gesamten Anteil an der Premiumverbund-Technik Bau GmbH in Höhe von 71,47 Prozent abgeschlossen. Die durch den Verkauf eingenommenen Finanzmittel sollen der Sanierung des Unternehmens sowie der weiteren Aufrechterhaltung des Betriebs dienen, so die Gesellschaft.

Research: On Field Investment stuft Wienerberger von Neutral auf Outperform hoch und hebt das Kursziel von 38,0 auf 40,0 Euro an. BNP Paribas Exane bestätigt Raiffeisen Bank International mit Outperform und erhöht das Kursziel von 32,5 auf 35,0 Euro. Keefe, Bruyette & Woods reduziert das Rating für die Addiko Bank von Outperformer auf Market Perform und nimmt das Kursziel von 18,8 auf 11,7 Euro zurück. Stifel bestätigt Pierer Mobility mit Kaufen und erhöht das Kursziel von 90,0 auf 105,0 CHF.

(04.02.2022)

